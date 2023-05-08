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Adana'da kan donduran vahşet! 2 çocuk annesi 3 kurşunla katledildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.05.2023
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Adana’da kan donduran vahşet! 2 çocuk annesi 3 kurşunla katledildi

Kan donduran olay Adana'nın Ceyhan ilçesinde meydana geldi. 2 çocuk annesi 45 yaşındaki Derya Şengül, evinde tabancayla öldürülmüş olarak bulundu. İşte dehşete düşüren olayın detayları...

Adana'da yaşanan olay, öğle saatlerinde İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Derya Şengül'den bir süredir haber alamayan yakınları evine geldi.

Açık kapıdan içeri giren yakınları Şengül'ü oturma odasında kanlar içinde bulunca durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede kadının göğsünden 3 kurşunla vurularak öldürüldüğü belirledi.

Şengül'ün cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini de inceleyen polis, cinayet şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.

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