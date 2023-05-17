Polisten kaçtı tabanca ve el bombasıyla yakalandı

Olay, gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye ekibi ile mahalle bekçilerinin asayiş uygulaması yaptığı sırada durdurulmak istenen taksiden inen bir kişi, yaya olarak kaçmaya başladı. Polisin yaya olarak yaptığı takipte şüpheli, fazla uzaklaşamadan yakalandı.