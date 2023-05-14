Sudanlı çift Türkiye’de hayallerine kavuştu! 16 yıl sonra gelen mutluluk: Bu benim ilk anneler günüm
Yıllardır anne olmanın hayalini kuran Sudanlı 37 yaşındaki Sara, Türkiye’de gördüğü tüp bebek tedavisi sonrası mutluluğa kavuştu. 16 yılın ardından “Farah” adını verdikleri kızıyla ilk anneler gününü kutlayan Sara, "Kızımı kucağıma alana kadar anne olacağıma inanamadım. Yıllardır hayalini kurduğum ve özlemle beklediğim bir andı” dedi.
Sudan'da yaşayan ve 16 yıl önce evlenen 37 yaşındaki Sara – 50 yaşındaki Fethi çifti, doğal yollarla çocuk sahibi olamayınca yaptıkları araştırmalar sonucu Türkiye'ye gelerek, tüp bebek tedavisini denedi. İstanbul'da Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Sabri Cavkaytar ile tanışan çift, uygulanan kişiye özel tedaviyle 4 Mart'ta "Farah" adını verdikleri kızlarına kavuştular.
"İLK ANNELER GÜNÜM"
Sabah'ın haberine göre Sara, "Kızımla birlikte ilk anneler günüm; yıllardır hayalini kurduğum ve özlemle beklediğim bir andı. Bize bu tarifsiz duyguları yaşatan doktorumuza her gün şükrediyoruz" ifadelerini kullandı.
Prof. Dr. Sabri Cavkaytar, kişiye özel tüp bebek tedavisi uyguladıklarını belirterek, "Sağlıklı bir gebelik sürecinin ardından çiftimiz 16 yıl bekledikleri mucizelerine kavuştular ve Farah'ı kucağına aldılar. İlk Anneler Günü, çok heyecanlı" diye konuştu.
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