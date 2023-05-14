Sudanlı çift Türkiye’de hayallerine kavuştu! 16 yıl sonra gelen mutluluk: Bu benim ilk anneler günüm

Sudan'da yaşayan ve 16 yıl önce evlenen 37 yaşındaki Sara – 50 yaşındaki Fethi çifti, doğal yollarla çocuk sahibi olamayınca yaptıkları araştırmalar sonucu Türkiye'ye gelerek, tüp bebek tedavisini denedi. İstanbul'da Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Sabri Cavkaytar ile tanışan çift, uygulanan kişiye özel tedaviyle 4 Mart'ta "Farah" adını verdikleri kızlarına kavuştular.