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Sakarya’da korkutan yangın! Alevler geceyi aydınlattı | Mahalleli sokağa döküldü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.05.2023
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Sakarya’da korkutan yangın! Alevler geceyi aydınlattı | Mahalleli sokağa döküldü

Korkutan yangın gece saatlerinde Sakarya’da meydana geldi. İki katlı ahşap evin çatısı alev alev yangı. Adeta geceyi aydınlatan yangında ev tamamen kullanılamaz hale gelirken, altında bulunan koltuk döşeme atölyesinde ise maddi hasar oluştu.

Yangın, gece saat 01.10 sularında Sakarya'nın Arifiye ilçesi Fatih Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde bulunan iki katlı ahşap evin çatısında meydana geldi.

Altında koltuk ve sandalye döşeme, tamir atölyesi bulunan ahşap evin çatısında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler evi tamamen sardı.

İlçe merkezinin birçok noktasından görülen alev ve dumanlar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Mahallelinin sokağa döküldüğü bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerince yapılan müdahale neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında ev tamamen kullanılamaz hale gelirken, altında bulunan atölyede ise maddi hasar meydana geldi.

Olay ile alakalı inceleme başlatıldı.

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