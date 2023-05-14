Sakarya’da korkutan yangın! Alevler geceyi aydınlattı | Mahalleli sokağa döküldü
Korkutan yangın gece saatlerinde Sakarya’da meydana geldi. İki katlı ahşap evin çatısı alev alev yangı. Adeta geceyi aydınlatan yangında ev tamamen kullanılamaz hale gelirken, altında bulunan koltuk döşeme atölyesinde ise maddi hasar oluştu.
Altında koltuk ve sandalye döşeme, tamir atölyesi bulunan ahşap evin çatısında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler evi tamamen sardı.
İlçe merkezinin birçok noktasından görülen alev ve dumanlar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Mahallelinin sokağa döküldüğü bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerince yapılan müdahale neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında ev tamamen kullanılamaz hale gelirken, altında bulunan atölyede ise maddi hasar meydana geldi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- A HABER SEÇİM ÖZEL PROGRAMI CANLI İZLE! 14 Mayıs 2023 AHABER ATV seçim sonuçları canlı yayın! Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili...
- 700 bin kamu işçisi maaş farkları ne zaman yatacak? 2023 kamu işçisi maaş ödeme günleri açıklandı mı?
- ALTINDAĞ 2023 SEÇİM SONUÇLARI! 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimi ANKARA İLÇE İLÇE hangi parti, yüzde kaç oy aldı?
- SİNCAN 2023 SEÇİM SONUÇLARI! 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimi ANKARA İLÇE İLÇE hangi parti, yüzde kaç oy aldı?
- Mayıs ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? Mayıs ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı?
- 8 milyon SSK ve Bağ-Kur'luya zam pusulası! Asgari ücret, memur, işçi ve EYT'li için hesaplandı! Seyyanen, refah payı artışı...
- Yeşil Sol Parti HDP oy oranları 2023 açıklandı mı? Yeşil Sol HDP kaç Milletvekili çıkardı? 14 Mayıs 2023 il il seçim sonuçları ve oy oranları!
- ETİMESGUT 2023 SEÇİM SONUÇLARI! 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimi ANKARA İLÇE İLÇE hangi parti, yüzde kaç oy aldı?
- MAMAK 2023 SEÇİM SONUÇLARI! 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimi ANKARA İLÇE İLÇE hangi parti, yüzde kaç oy aldı?
- KEÇİÖREN 2023 SEÇİM SONUÇLARI! 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimi ANKARA İLÇE İLÇE hangi parti, yüzde kaç oy aldı?
- Emekli maaş ve zam takvimi belli oldu! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı olanlar dikkat! Tarihler ortaya çıktı! 8.000, 8.500, 9.000 TL maaş alanlar...
- Yalı Çapkını 33. bölüm fragmanı çıktı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?