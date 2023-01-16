Ülkesindeki doktorlar birkaç ay ömür biçmişti! Cezayirli minik Amir Türkiye’de hayata tutundu

"AMELİYATI BAŞARIYLA NETİCELENDİRDİK"

Çocuk Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Melih Akın da ameliyat sürecini şu şekilde aktardı:

"Hastamız bize geldiğinde göğüs bölgesini dolduran devasa bir kitlesi vardı. Boynunda da bir kitlesi mevcuttu. Bu devasa kitle akciğer gelişimine izin vermiyordu. Aynı zamanda boyunda yer alan toplardamarlarda bir baloncuk mevcuttu. Hastanın ameliyatı zor oldu. Aynı zamanda bu kitle bir miktarda enfekte olduğu için de çok sertti, genelde böyle sert kitleler görmeyiz. Kitleyi çıkarttıktan sonra gördük ki hastanın bir akciğeri var. Sol akciğer iki lobludur ve iki akciğer lobu da gelişmiş. Bu ameliyattan sonra hastamızda sütümsü sıvı dediğimiz bir durum gelişti. Göğüs bölgesinde yapılan ameliyatları sonrasında genelde bu durumu görürüz. Sonra biz bu çocuğu ikinci kez ameliyat edip bu lenfatik damarları kapatmak zorunda kaldık. Bu kadar küçük bir çocukta ameliyatı başarılıyla neticelendirdik. İlk ameliyat yaklaşık 6 saat, ikinci ameliyat ise 4 saat sürdü. Sonucunda çocuğumuz anevrizmasından, kitlesinden ve sütümsü sıvı dediğimiz klinik tablodan kurtuldu. Genel durumu iyi. Hastamız tek akciğerle idare etmişti. Şu anda diğer akciğerinin de gelişmesini bekliyoruz. Onun için fizyoterapi yapılıyor. Tedaviler uyguluyoruz."

"YOĞUN BAKIMDAN TABURCU ETMEYİ BAŞARDIK"

Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Ferhat Sarı ise Amir'in iki ayrı operasyon sonrası iki defa çocuk yoğun bakıma alındığını söyleyerek, "Her ikisinde de entübe haldeydi. Kanama kontrolü, enfeksiyon ve beslenme kontrolü gibi bu kadar küçük bir hastada bu süreci yönetmenin oldukça zor olacağını tahmin ediyorduk. Bu sürecin sonunda küçük bebeğimizi tamamen oda havasında solur ve oksijenden kurtulmuş bir halde yoğun bakımdan taburcu etmeyi başardık. İki yatışta toplam 20 gün misafirimiz oldu. Çok büyük operasyonlar geçirdi, iki operasyonda başarılı bir şekilde geçti" dedi.