İzmir’de korkunç gece! Sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Kılıç, başına isabet eden mermiyle kanlar içerisinde yere yığılırken, kişi veya kişiler ise araca binip olay yerinden kaçtı. Yerde kanlar içerisinde hareketsiz yatan adamı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.