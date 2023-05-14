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İzmir’de korkunç gece! Sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.05.2023
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İzmir’de korkunç gece! Sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Korkunç olay gece saatlerinde İzmir’in Buca ilçesinde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi veya kişilerce başından silahlı vurulan şahıs hayatını kaybetti. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

İzmir'de yaşanan olay, 00.00 sularında Buca ilçesi Yenigün Mahallesi 278/5 Sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 26 yaşındaki Ersin Kılıç, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğradı.

Kılıç, başına isabet eden mermiyle kanlar içerisinde yere yığılırken, kişi veya kişiler ise araca binip olay yerinden kaçtı. Yerde kanlar içerisinde hareketsiz yatan adamı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde durumu ağır olduğu tespit edilen Kılıç, ambulans ile Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan Kılıç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan, polis ekipleri kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

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