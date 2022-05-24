Şifayı Van’da buldu! Azerbaycanlı küçük Fatıma sağlığına kavuştu

NAHÇIVAN'DAN VAN'A



Doç. Dr. Veli Avci, "Kızımız şiddetli karın ağrısı şikayetiyle geldi. Çocuğun yumurtasının yaptığı tüpler çürümüştü. Apandisiti ona bağlı olarak iltihaplanmıştı ve patlamak üzereydi. Bunun yanında karın içinde 7 santimetre çapında apse vardı. Ondan dolayı şikayetleri sürekli artıyordu. Önce Nahçıvan'a gitmişler. Orada ameliyat yapamayacaklarını, Türkiye'ye gitmesi gerektiğini söylemişler. Iğdır'a gitmişler, Iğdır'daki çocuk cerrahisi arkadaşlar ameliyatın zor olduğunu söyleyerek Van'a göndermişler. Van'da biz ameliyatını yaptık ve şifa buldu. Şu anda sağlık durumu iyi ve taburcu aşamasına geldi" dedi.