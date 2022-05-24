24 Mayıs 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Şifayı Van’da buldu! Azerbaycanlı küçük Fatıma sağlığına kavuştu

Şifayı Van’da buldu! Azerbaycanlı küçük Fatıma sağlığına kavuştu

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 24.05.2022
ABONE OL
Şifayı Van’da buldu! Azerbaycanlı küçük Fatıma sağlığına kavuştu

Ameliyatı için Nahçıvan’dan Türkiye’ye gitmesi söylenen Fatıma, Lokman Hekim Van Hastanesinde ameliyat oldu. 12 yaşındaki Azerbaycanlı Fatıma, başarılı geçen operasyonun ardından sağlığına kavuştu.

Küçük kızın ameliyatı ile ilgili Lokman Hekim Van Hastanesi Çocuk Cerrahisi Doç. Dr. Veli Avci, Fatıma'nın şiddetli karın ağrısı nedeniyle hastaneye geldiğini söyledi.

NAHÇIVAN'DAN VAN'A

Doç. Dr. Veli Avci, "Kızımız şiddetli karın ağrısı şikayetiyle geldi. Çocuğun yumurtasının yaptığı tüpler çürümüştü. Apandisiti ona bağlı olarak iltihaplanmıştı ve patlamak üzereydi. Bunun yanında karın içinde 7 santimetre çapında apse vardı. Ondan dolayı şikayetleri sürekli artıyordu. Önce Nahçıvan'a gitmişler. Orada ameliyat yapamayacaklarını, Türkiye'ye gitmesi gerektiğini söylemişler. Iğdır'a gitmişler, Iğdır'daki çocuk cerrahisi arkadaşlar ameliyatın zor olduğunu söyleyerek Van'a göndermişler. Van'da biz ameliyatını yaptık ve şifa buldu. Şu anda sağlık durumu iyi ve taburcu aşamasına geldi" dedi.

"BENİ İYİLEŞTİRDİ"

Azeri kız Fatıma ise sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu ifade ederek, "Çok ağrım vardı. Çok rahatsızdım. Doktora çok teşekkür ediyorum. Beni iyileştirdi. Kendimi çok iyi hissediyorum" diye konuştu.

"ONU VAN'A GÖTÜRÜN"

Azeri kız Fatıma'nın annesi de, "Çocuğum çok rahatsızdı. Nahçıvan'a götürdük. Onlar bilmediklerini ve Iğdır'a götürmemizi söylediler. Iğdır'da da çocuk cerrahisi baktı ve 'yapamam, onu Van'a götürün' dediler. Bizde Van'a geldik. Şükürler olsun, Veli Hocaya rast geldik. Onun şifalı elleri sayesinde çocuğum iyileşti. İyi ki buraya gelmişiz" şeklinde konuştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN


GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA