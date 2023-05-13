Van’da 36 kilogram esrar ele geçirildi

Bu kapsamda harekete geçen ekipler, bölgeye operasyon düzenledi.

Operasyonda, yapılan arazi arama- tarama faaliyetinde kayalıkların arasında gizlenmiş 36 kilogram toz esrar geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucu ile ilgili şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.