Van'da 36 kilogram esrar ele geçirildi
Güvenlik güçlerine yapılan ihbar neticesinde Van'ın Başkale ilçesinde 36 kilogram esrar ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ile 6'ncı Hudut Tugay Komutanlığı ekipleri, Başkale ilçesi kırsalında uyuşturucu ile ilgili bir istihbarat aldı.
Bu kapsamda harekete geçen ekipler, bölgeye operasyon düzenledi.
Operasyonda, yapılan arazi arama- tarama faaliyetinde kayalıkların arasında gizlenmiş 36 kilogram toz esrar geçirildi.
Ele geçirilen uyuşturucu ile ilgili şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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