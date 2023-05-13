Aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye bölündü: Sürücü hayatını kaybetti!
Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi Kıyıboyu Caddesi üzerinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada, aracın sürücüsü hayatını kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarparak ikiye bölündü. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan ve kalbi duran sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı...
Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi Kıyıboyu Caddesi üzerinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan aracın sürücüsüne ilk müdahale olay yerinde yapıldı.
Akşam saatlerinde Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, Metin Tor yönetimindeki 46 KU 499 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı.
OTOMOBİL İKİYE BÖLÜNDÜ!
Çarpmanın şiddetiyle otomobil ikiye bölünürken, sürücü Tor ise araçtan yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan ve kalbi duran sürücüyü, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Tor, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından yürütülüyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ALTINDAĞ 2023 SEÇİM SONUÇLARI! 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimi ANKARA İLÇE İLÇE hangi parti, yüzde kaç oy aldı?
- SİNCAN 2023 SEÇİM SONUÇLARI! 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimi ANKARA İLÇE İLÇE hangi parti, yüzde kaç oy aldı?
- Mayıs ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? Mayıs ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı?
- 8 milyon SSK ve Bağ-Kur'luya zam pusulası! Asgari ücret, memur, işçi ve EYT'li için hesaplandı! Seyyanen, refah payı artışı...
- Yeşil Sol Parti HDP oy oranları 2023 açıklandı mı? Yeşil Sol HDP kaç Milletvekili çıkardı? 14 Mayıs 2023 il il seçim sonuçları ve oy oranları!
- ETİMESGUT 2023 SEÇİM SONUÇLARI! 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimi ANKARA İLÇE İLÇE hangi parti, yüzde kaç oy aldı?
- MAMAK 2023 SEÇİM SONUÇLARI! 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimi ANKARA İLÇE İLÇE hangi parti, yüzde kaç oy aldı?
- KEÇİÖREN 2023 SEÇİM SONUÇLARI! 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimi ANKARA İLÇE İLÇE hangi parti, yüzde kaç oy aldı?
- Emekli maaş ve zam takvimi belli oldu! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı olanlar dikkat! Tarihler ortaya çıktı! 8.000, 8.500, 9.000 TL maaş alanlar...
- Yalı Çapkını 33. bölüm fragmanı çıktı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?
- Oy verme kılavuzu YSK 2023 | Seçimde oy kullanırken nelere dikkat edilmeli? Oylar hangi durumlarda geçersiz sayılır?
- Doğalgaz ne zamana kadar bedava olacak? Mayıs ayında doğalgaz ücretsiz, bedava mı? Bu ay faturalar nasıl gelecek?