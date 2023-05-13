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Aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye bölündü: Sürücü hayatını kaybetti!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.05.2023 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023
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Aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye bölündü: Sürücü hayatını kaybetti!

Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi Kıyıboyu Caddesi üzerinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada, aracın sürücüsü hayatını kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarparak ikiye bölündü. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan ve kalbi duran sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı...

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi Kıyıboyu Caddesi üzerinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan aracın sürücüsüne ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

Akşam saatlerinde Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, Metin Tor yönetimindeki 46 KU 499 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı.

OTOMOBİL İKİYE BÖLÜNDÜ!

Çarpmanın şiddetiyle otomobil ikiye bölünürken, sürücü Tor ise araçtan yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan ve kalbi duran sürücüyü, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Tor, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından yürütülüyor.

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