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Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 15 kilo 100 gram eroin ele geçirildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.05.2023
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Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 15 kilo 100 gram eroin ele geçirildi

Şanlıurfa'da bir otomobilin yakıt deposuna gizlenmiş 15 kilo 100 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınarak Malatya'ya getirilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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