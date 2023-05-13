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Adana'da deprem! AFAD ilk detayları son dakika duyurdu! AFAD son depremler listesi 2023

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.05.2023 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023
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Adana’da deprem! AFAD ilk detayları son dakika duyurdu! AFAD son depremler listesi 2023

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada saat 21.02'de Adana'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu. Depremin derinliği 10.4 kilometre olarak ölçüldü. İşte detaylar...

AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasında Adana'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Saat 21.02'de yaşanan depremin derinliği 10.4 kilometre olarak ölçüldü.

DEPREMİN DETAYLARI

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