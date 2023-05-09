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Uyuşturucuyu bakın nereye gizlemiş! Polis bile şaştı kaldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.05.2023 Güncelleme Tarihi: 09.05.2023
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Uyuşturucuyu bakın nereye gizlemiş! Polis bile şaştı kaldı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Çorum merkez ve Sungurlu ilçesinde 22 ayrı adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alınırken; bir evde yapılan aramada, şüphelilerin bir miktar uyuşturucuyu beşiğe sakladıkları tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Çorum merkez ve Sungurlu ilçesinde 22 ayrı adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi.

30 ekip ve 154 personelin katıldığı operasyonda adreslerde narkotik köpeği Zeus ile detaylı arama yapıldı.

Aramalarda 22 gram sentetik kannabinoid, 63 tablet sentetik hap, 11 gram esrar, 1,5 gram kenevir tohumu, 0,65 gram metamfetamin, 2 tabanca, 61 mermi 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Bir evde yapılan aramada, şüphelilerin uyuşturucuyu bebek beşiğine gizlediği tespit edildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

BAKAN SOYLU DUYURMUŞTU: "BAŞKAN ERDOĞANIN TALİMATIYLA…"

Uyuşturucu ile mücadelede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 15 Temmuz'dan sonra "360 derece bir konsept" ortaya konulduğunu belirten Soylu, "36 bin toplam cezaevinde tutuklu ve hükümlü varken, şu anda cezaevinde tutuklu ve hükümlü sayısı 128 bin 200 olmuştur. Bu konudaki mücadelemiz de aynı şekilde devam etmektedir." dedi.

"UYUŞTURUCU SUÇU AZALMA EĞİLİMİNDE"

"Bütün bunlar yaşanırken Türkiye'de geçen yılla bu yıl ifade olarak söylemek isterim ki, uyuşturucu kullanım suçundaki tespitlerimiz yüzde 9,5 azalmış, ilk kez uyuşturucu ticaretine bulaşıp satanlar tespitlerimiz ise yüzde 15,5 azalmıştır. Bu trend uzun yıllar boyunca artan eğilim göstermiş, ilk kez bu yılbaşı itibarıyla azalma eğilimine doğru yönelmiştir. Çünkü 360 derece bütün emniyet teşkilatımız, jandarma teşkilatımız, aynı zamanda diğer uyuşturucuyla mücadelede birlikte hareket ettiğimiz tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla, bakanlıklarımızla birlikte yepyeni bir model ortaya koyduk."

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