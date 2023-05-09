Uyuşturucuyu bakın nereye gizlemiş! Polis bile şaştı kaldı

"UYUŞTURUCU SUÇU AZALMA EĞİLİMİNDE"

"Bütün bunlar yaşanırken Türkiye'de geçen yılla bu yıl ifade olarak söylemek isterim ki, uyuşturucu kullanım suçundaki tespitlerimiz yüzde 9,5 azalmış, ilk kez uyuşturucu ticaretine bulaşıp satanlar tespitlerimiz ise yüzde 15,5 azalmıştır. Bu trend uzun yıllar boyunca artan eğilim göstermiş, ilk kez bu yılbaşı itibarıyla azalma eğilimine doğru yönelmiştir. Çünkü 360 derece bütün emniyet teşkilatımız, jandarma teşkilatımız, aynı zamanda diğer uyuşturucuyla mücadelede birlikte hareket ettiğimiz tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla, bakanlıklarımızla birlikte yepyeni bir model ortaya koyduk."