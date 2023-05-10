Tüm velileri ilgilendiriyor! Emsal karar: Mahkeme fahiş zamma ’dur’ dedi

"FAHİŞ BEDEL ÖDEMEK İSTEMEYEN VELİLER , ÖNCE YAZILI OLARAK OKULA BİLDİRSİNLER"

Ağaoğlu, "Ayrıca, özel öğretim kurumları yönetmeliğinin 53. maddesi, 5.fıkrası açık ve net olarak diyor ki; ek hizmetler, etüt, kırtasiye, kitap, kıyafet, yemek gibi, veli onayına tabidir ama veli onaylamadığı halde bu hizmetlerle ilgili artış sınırlaması olmadığını gören birçok özel okul nedense bunlara da fahiş zamlar yaptı. Örneğin, 8-9 bin liraya verilen yemek fiyatı bu sene 30-35 bin TL bandına çekildi. Etüt, genel gider gibi birtakım ücretler de velilere dayatılamaz. Bunu ben söylemiyorum. Özel okul kurumlarıyla ilgili yönetmelik söylüyor. Yani yasalar böyle. Bu şekilde fahiş bedel ödemek zorunda kalan, çocuğunu bu şekilde ancak kaydettirebilen veliler, ayrıca istemedikleri etüt, yemek, kırtasiye, kitap, kıyafet, veyahut diğer bedellerle ilgili itirazları varsa, bunu önce okula yazılı olarak bildirsinler. Ben çocuğuma bu hizmetleri almak istemiyorum diye. Buna rağmen okul bu bedelleri tahsil eder ve hizmetleri sunarsa özel okul velileri o bedelleri 10 yıl boyunca geri isteme hakkına sahiptir özel okul velileri. Çünkü Tüketici Kanunu 7. maddesine göre sipariş edilmeyen, talep edilmeyen ürün ve hizmetlerle ilgili tüketicilerin herhangi bir hak talebinde bulunulamaz." dedi.