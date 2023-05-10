Sinop’ta tezgahlarda yerini aldı! Dışı zehirli içi lezzetli: Kilosu 300 lira!
Dışındaki zehirli dikenleriyle ve korkutucu görüntüsüyle dikkat çeken iskorpit balığı, Sinop’ta tezgâhlarda kendini göstermeye başladı. İskorpit balığının temizlerken dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan balıkçı Selçuk Yılmaz, “Bu balık çarptığında 1 saat uyuşturur, arı sokar gibi sızlatır. Alerjisi olanı da hastanelik eder, o kadar kötü bir şey bu. Temizlenerek fileto haline getirilen balığın kilogramı ise 300 TL’den satılıyor.
Sırtında, kafasında, altında ve yüzgeçlerinde zehirli dikenleri olan, çıplak elle dikenine dokunulduğunda sızlatan ve hatta alerjisi olanı hastanelik eden, halk dilinde çarpan diye anılan iskorpit balığı, mevsimi gelmesiyle tezgâhlarda kendini göstermeye başladı. Sinop'ta balıkçılar iskorpit balığını temizleyerek fileto haline getiriyor, eşsiz lezzeti olan balığın fiyatı ise cep yakıyor.
KİLOGRAMI 300 LİRAYI BULUYOR
Sinoplu balıkçı İbrahim Gündoğdu, mevsimin bu günlerinde iskorpit balığının az da olsa çıkmaya başladığını ve ilerleyen günlerde tezgâhlarda daha da çoğalacağını dile getirdi.
Gündoğdu, "Dışı çirkin, içi lezzetli bir balıktır. İşlemesini biliyoruz, onun için çok lezzetli oluyor. Çünkü onun 3 kilosundan 650 gram et elde ediyoruz. Balığı işliyoruz, zehirli dikenli kısımlarını alıyoruz, derisini soyuyoruz. Daha sonra kılçıklarını da alıyoruz, löp et kalıyor vatandaşa. Yemek için çok rahat, çok kolay oluyor. Biraz pahalı şimdi, 280-300 lira kilosu şu anda" diye konuştu.
Türkiye'nin her yerinde iskorpit balığının çıktığını, farklı isimlerle bilindiğini ancak diğer bölgelerde işlemesinin pek bilinmediğinden çok tutulmadığını söyledi.
"ÇARPTIĞINDA 1 SAAT UYUŞTURUR"
İskorpit balığının temizlerken dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan balıkçı Selçuk Yılmaz, "Bu balık çarptığında 1 saat uyuşturur, arı sokar gibi sızlatır. Alerjisi olanı da hastanelik eder, o kadar kötü bir şey bu. Dışı çok çirkin balık ama içi çok tatlıdır, yemesi de güzeldir. Dışı bizi yakar içi alanı yakar ama gülü seven dikenine katlanır" şeklinde konuştu.
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