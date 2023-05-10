Sinop’ta tezgahlarda yerini aldı! Dışı zehirli içi lezzetli: Kilosu 300 lira!

Gündoğdu, "Dışı çirkin, içi lezzetli bir balıktır. İşlemesini biliyoruz, onun için çok lezzetli oluyor. Çünkü onun 3 kilosundan 650 gram et elde ediyoruz. Balığı işliyoruz, zehirli dikenli kısımlarını alıyoruz, derisini soyuyoruz. Daha sonra kılçıklarını da alıyoruz, löp et kalıyor vatandaşa. Yemek için çok rahat, çok kolay oluyor. Biraz pahalı şimdi, 280-300 lira kilosu şu anda" diye konuştu.