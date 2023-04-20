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Bakan Kurum köy evlerini tek tek teslim ediyor! Nurdağı'ndaki vatandaşlara bayram müjdesi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.04.2023 Güncelleme Tarihi: 20.04.2023
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Bakan Kurum köy evlerini tek tek teslim ediyor! Nurdağı’ndaki vatandaşlara bayram müjdesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmi sosyal medya hesabından Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde yapımı tamamlanan köy evlerine ilişkin bir video yayımladı. Bakan Kurum paylaşımında, “Devletimiz çifte bayram yaşatıyor! Çok zor günler geçirdik ama birlikte, el ele atlatıyoruz, atlatacağız.” ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 11 ili kapsayan afet bölgesinde aralarında kalıcı konut ve köy evlerinin de bulunduğu 100 bin konutun yapım sürecini aralıksız sürdürüyor.

Depremden etkilenen köy halkının, kalıcı konutlarına biran önce kavuşması için toplamda 143 bin 271 köy evi inşa çalışmalarını aralıksız sürdüren Bakanlık, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü eliyle ilk etapta 9 ilde 1049 köyde 23 bin 21 köy evinin inşa sürecine başladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmi sosyal medya hesabından Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yapımı tamamlanan köy evlerinin anlatıldığı bir video yayımladı.

Bakan Kurum video paylaşımında, "Devletimiz çifte bayram yaşatıyor! Çok zor günler geçirdik ama birlikte, el ele atlatıyoruz, atlatacağız." dedi.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Mesthüyük Mahallesi'nde yapımına başlanan köy evlerinin anlatıldığı videoda yapımı tamamlanan köy evlerinin bayramda hak sahiplerine teslim edileceği duyuruldu. Yapımı tamamlanan 3+1 köy evlerinin içerisinde, geniş bir salon, ferah bir mutfak, oturma odası, çocuk odası ve banyo yer aldığı bilgisi de paylaşıldı.

"DEVLETİMİZ ÇİFTE BAYRAMI YAŞATTIRIYOR, DEVLETİMİZDEN MİLLETİMİZDEN ALLAH RAZI OLSUN, İNŞALLAH SIRTLARI YERE GELMEZ"
Depremden çok kısa bir süre sonra evlerine kavuşan depremzedeler ise "Çok güzel, dört dörtlük olmuş. Kusursuz bir ev, kusursuz bir yapı. Bu kadar hızlı olacağını beklemiyorduk. Ellerine sağlık, bundan iyisi olmaz. Güzel, ferah, geniş. 3+1 dört dörtlük bir ev. Mutfağı mükemmel, salonu da. Hayallerim de gerçek oldu. Çoluğumuz ile çocuğumuz ile huzurlu yaşayacağız inşallah. Hayal ettiğimizden daha güzel. Sağ olsunlar ellerine sağlık. Devletimiz çifte bayramı yaşattırıyor. Devletimizden milletimizden Allah razı olsun. İnşallah sırtları yere gelmez." ifadelerini kullandı.

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