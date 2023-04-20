Bakan Kurum köy evlerini tek tek teslim ediyor! Nurdağı’ndaki vatandaşlara bayram müjdesi

"DEVLETİMİZ ÇİFTE BAYRAMI YAŞATTIRIYOR, DEVLETİMİZDEN MİLLETİMİZDEN ALLAH RAZI OLSUN, İNŞALLAH SIRTLARI YERE GELMEZ"

Depremden çok kısa bir süre sonra evlerine kavuşan depremzedeler ise "Çok güzel, dört dörtlük olmuş. Kusursuz bir ev, kusursuz bir yapı. Bu kadar hızlı olacağını beklemiyorduk. Ellerine sağlık, bundan iyisi olmaz. Güzel, ferah, geniş. 3+1 dört dörtlük bir ev. Mutfağı mükemmel, salonu da. Hayallerim de gerçek oldu. Çoluğumuz ile çocuğumuz ile huzurlu yaşayacağız inşallah. Hayal ettiğimizden daha güzel. Sağ olsunlar ellerine sağlık. Devletimiz çifte bayramı yaşattırıyor. Devletimizden milletimizden Allah razı olsun. İnşallah sırtları yere gelmez." ifadelerini kullandı.

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