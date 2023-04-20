Bakan Kurum köy evlerini tek tek teslim ediyor! Nurdağı'ndaki vatandaşlara bayram müjdesi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmi sosyal medya hesabından Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde yapımı tamamlanan köy evlerine ilişkin bir video yayımladı. Bakan Kurum paylaşımında, “Devletimiz çifte bayram yaşatıyor! Çok zor günler geçirdik ama birlikte, el ele atlatıyoruz, atlatacağız.” ifadelerini kullandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 11 ili kapsayan afet bölgesinde aralarında kalıcı konut ve köy evlerinin de bulunduğu 100 bin konutun yapım sürecini aralıksız sürdürüyor.
Depremden etkilenen köy halkının, kalıcı konutlarına biran önce kavuşması için toplamda 143 bin 271 köy evi inşa çalışmalarını aralıksız sürdüren Bakanlık, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü eliyle ilk etapta 9 ilde 1049 köyde 23 bin 21 köy evinin inşa sürecine başladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmi sosyal medya hesabından Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yapımı tamamlanan köy evlerinin anlatıldığı bir video yayımladı.
Bakan Kurum video paylaşımında, "Devletimiz çifte bayram yaşatıyor! Çok zor günler geçirdik ama birlikte, el ele atlatıyoruz, atlatacağız." dedi.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Mesthüyük Mahallesi'nde yapımına başlanan köy evlerinin anlatıldığı videoda yapımı tamamlanan köy evlerinin bayramda hak sahiplerine teslim edileceği duyuruldu. Yapımı tamamlanan 3+1 köy evlerinin içerisinde, geniş bir salon, ferah bir mutfak, oturma odası, çocuk odası ve banyo yer aldığı bilgisi de paylaşıldı.
"DEVLETİMİZ ÇİFTE BAYRAMI YAŞATTIRIYOR, DEVLETİMİZDEN MİLLETİMİZDEN ALLAH RAZI OLSUN, İNŞALLAH SIRTLARI YERE GELMEZ"
Depremden çok kısa bir süre sonra evlerine kavuşan depremzedeler ise "Çok güzel, dört dörtlük olmuş. Kusursuz bir ev, kusursuz bir yapı. Bu kadar hızlı olacağını beklemiyorduk. Ellerine sağlık, bundan iyisi olmaz. Güzel, ferah, geniş. 3+1 dört dörtlük bir ev. Mutfağı mükemmel, salonu da. Hayallerim de gerçek oldu. Çoluğumuz ile çocuğumuz ile huzurlu yaşayacağız inşallah. Hayal ettiğimizden daha güzel. Sağ olsunlar ellerine sağlık. Devletimiz çifte bayramı yaşattırıyor. Devletimizden milletimizden Allah razı olsun. İnşallah sırtları yere gelmez." ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ramazan Bayramı il il NÖBETÇİ ECZANE listesi 2023! 21-22-23 Nisan Bugün hangi eczaneler açık? Nöbetçi eczane sorgulama ekranı!
- Bayramda noter, adliye, vergi daireleri açık mı, kapalı mı? 21 Nisan Bayramda belediye ve kaymakamlıklar kapalı mı? Devlet daireleri...
- İETT otobüsleri, metro, metrobüs, Marmaray bayramda ücretsiz mi? Bayramda İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı olacak 2023?
- Bayramda AVM'ler açık mı, nereler çalışıyor? 21 Nisan 2023 Ramazan Bayramı alışveriş merkezleri çalışma saatleri...
- Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman? 2023 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekiliş sonuçları isim listesi açıklandı mı? Temizlik, güvenlik görevlisi...
- Yıllar sonra ortaya çıktı! Osmanlı padişahlarının gençlikleri bilinenden çok farklı! II. Abdülhamid, Vahdettin...
- Emekli Temmuz maaş zam hesabı değişti! %21,43 oranla tablo şekillendi! 6 aylık enflasyon beklentisi, refah payı! 7.500, 8.000, 8.500 TL alanlar...
- Gelinim Mutfakta puan durumu bugün | 20 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı?
- Ramazan Bayramı Gecesi kılınması faziletli 10 rekatlık namaz | Nasıl kılınır? Bayram gecesi hangi ibadetler yapılmalı? Okunacak dualar neler?
- Adalet Bakanlığı 22.043 PERSONEL ALICAK! Bakan tarih verdi! Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri ve branş dağılımı! CTE, Mübaşir...
- Bayramda pazarlar açık mı, kapalı mı 2023? 20-21-22-23 Nisan’da semt pazarları kurulacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya...
- 8 haftada 6.5 kilo verdiren İclal Aydın diyeti! Tek bir yöntemle mum gibi eridi! "Günde sadece 15 dakika çalışarak..."