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AFAD: Kahramanmaraş'ta deprem meydana geldi | 2023 son depremler

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.05.2023 Güncelleme Tarihi: 10.05.2023
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AFAD: Kahramanmaraş’ta deprem meydana geldi | 2023 son depremler

AFAD, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 21:39'da 3.6 şiddetinde bir deprem meydana geldi. İşte depremin detayları ve 2023 son depremler listesi...

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 21:39'da Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde deprem kayıtlara geçtiğini bildirdi.

AFAD, depremin büyüklüğünü 3.6 olarak duyurdu.

Deprem yerin 6.23 km derinliğinde oluştu.

Büyüklük: 3.6 (Mw) Yer: Göksun (Kahramanmaraş)

Tarih: 2023-05-10 Saat: 21:39:36 TSİ

Enlem: 38.147 N Boylam: 36.652 E Derinlik: 6.23 km

10-05-2023 21:39:36 38.147 36.652 6.23 MW 3.6 Göksun (Kahramanmaraş) 582972
10-05-2023 21:38:39 37.939 36.044 5.13 ML 1.6 Saimbeyli (Adana) 582973
10-05-2023 21:33:55 37.869 36.23 7 ML 2.5 Saimbeyli (Adana) 582971
10-05-2023 21:01:26 38.267 37.838 9.58 ML 1.7 Akçadağ (Malatya) 582970

10-05-2023 20:21:21 38.207 37.306 7.07 ML 1.1 Elbistan (Kahramanmaraş) 582969
10-05-2023 20:17:51 37.492 36.689 7.05 ML 1.7 Onikişubat (Kahramanmaraş) 582968
10-05-2023 19:59:07 38.789 38.16 7 ML 2.3 Arguvan (Malatya) 582967
10-05-2023 19:45:14 38.243 38.244 7 ML 2.3 Yeşilyurt (Malatya) 582965

10-05-2023 19:38:18 38.264 38.243 7 ML 1.8 Yeşilyurt (Malatya) 582966
10-05-2023 19:12:56 38.224 38.254 6.97 ML 1.6 Yeşilyurt (Malatya) 582964

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