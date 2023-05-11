11 Mayıs 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Kayıp olan bilgisayar teknisyeni, 30 metre yamaçtan yuvarlanmış halde bulundu

Kayıp olan bilgisayar teknisyeni, 30 metre yamaçtan yuvarlanmış halde bulundu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.05.2023
ABONE OL
Kayıp olan bilgisayar teknisyeni, 30 metre yamaçtan yuvarlanmış halde bulundu

Son dakika haberine göre Adana’da 3 gündür kayıp olan kişi, 30 metrelik yamaçtan aşağı düşmüş halde yaralı olarak bulundu. Yaralıyı itfaiye ekipleri vinç ile kurtardı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA