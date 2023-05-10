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Konya'da 4,2 büyüklüğünde deprem

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Giriş Tarihi: 10.05.2023 Güncelleme Tarihi: 10.05.2023
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Konya’da 4,2 büyüklüğünde deprem

Konya'nın Ankara'ya sınır ilçesi olan Kulu'da,  Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre,  saat 02.14'de 8 kilometre derinlikte 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, çevre ilçelerde de hissedilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı, yaralanma veya yıkılan bir yapının olmadığı öğrenildi.

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