AFAD: 33 bin 77 deprem meydana geldi

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "6 Şubat Kahramanmaraş Pazarcık 7,7 ve Elbistan 7,6 depremlerinden sonra 6 Şubat-6 Mayıs tarihleri arasında 33 bin 77 deprem meydana gelmiştir." ifadesine yer verildi.