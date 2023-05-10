Anneler Günü ne zaman, ayın kaçında? Anneler Günü bu ay mı, kaç gün kaldı?
"Anneler Günü ne zaman, ayın kaçında?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor.Çocuklar ve anneler arasındaki eşsiz sevgi bağının hatırlatılacağı Anneler Günü için geri sayım sürerken, bu yıl hangi tarihe denk geleceği merak konusu oluyor. Peki, Anneler Günü ne zaman, ayın kaçında? Anneler Günü bu ay mı, kaç gün kaldı?
"Anneler Günü ne zaman, ayın kaçında? Anneler Günü bu ay mı, kaç gün kaldı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Her sene Mayıs ayına denk gelen bu özel günde, annelerini onurlandırmak isteyenler, "Anneler Günü'ne kaç gün kaldı, ayın kaçında, hangi tarihte?" gibi soruları gündeme getirdi. Peki, Anneler Günü ne zaman, ayın kaçında? Anneler Günü bu ay mı, kaç gün kaldı?
ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?
Türkiye'de Anneler Günü her yıl mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanıyor. Anneler Günü bu yıl 14 Mayıs 2023 tarihine denk geliyor.
ANNELER GÜNÜ TARİHİ
Anneler günü, anneleri onurlandıran özel bir gündür. Değişik günlerde ve değişik ülkelerde kutlanır. Bu günde anneler çeşitli hediyeler alır. Bu günü farklı ülkelerdeki insanlar yılın farklı günlerinde kutlarlar.
Anneler günü geleneği, Antik Yunanların Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.
ABD'de Anna Jarvis'in kaybettiği kendi annesi için 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914 yılında Kongre'nin onayıyla Amerika Birleşik Devletleri çapında genişledi.
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