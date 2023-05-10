"Anneler Günü ne zaman, ayın kaçında? Anneler Günü bu ay mı, kaç gün kaldı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Her sene Mayıs ayına denk gelen bu özel günde, annelerini onurlandırmak isteyenler, "Anneler Günü'ne kaç gün kaldı, ayın kaçında, hangi tarihte?" gibi soruları gündeme getirdi. Peki, Anneler Günü ne zaman, ayın kaçında? Anneler Günü bu ay mı, kaç gün kaldı?