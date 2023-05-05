Kahramanmaraş’ta korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü 4,6 olarak duyurdu | SON DEPREMLER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, bugün saat 17.52 sıralarında merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan, yerin 7.55 kilometre derinliğinde 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi.

SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2023.05.05 17:52:27 37.9702 36.3023 5.0 -.- 4.7 4.7 KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.05 17:40:39 37.9833 36.3453 5.0 -.- 3.3 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.05 16:45:00 36.1890 35.9377 9.3 -.- 3.5 -.- CAMLIYAYLA-SAMANDAG (HATAY) İlksel

2023.05.05 16:22:54 39.4742 25.7970 5.8 -.- 2.7 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel

2023.05.05 16:21:28 38.1037 36.6368 7.4 -.- 1.6 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.05 15:57:07 39.1107 40.3707 11.3 -.- 2.2 -.- SANCAK-(BINGOL) REVIZE01 (2023.05.05 15:57:07)

2023.05.05 15:47:11 38.8690 37.4717 8.9 -.- 1.9 -.- ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) İlksel

2023.05.05 15:46:16 37.8282 36.2952 5.0 -.- 1.9 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.05 15:40:52 36.2012 36.1663 5.0 -.- 1.7 -.- HATAY (HATAY) İlksel

2023.05.05 15:39:07 38.3970 38.2115 5.4 -.- 1.8 -.- SAHNAHAN-(MALATYA) İlksel

2023.05.05 15:32:21 38.1237 37.5798 10.0 -.- 2.1 -.- KARAHASANUSAGI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.05 15:30:01 38.3248 37.3217 14.6 -.- 1.7 -.- BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.05 15:18:28 37.8668 36.2462 10.1 -.- 1.8 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel