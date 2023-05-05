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Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü 4,6 olarak duyurdu | SON DEPREMLER

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Giriş Tarihi: 05.05.2023 Güncelleme Tarihi: 05.05.2023
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Kahramanmaraş’ta korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü 4,6 olarak duyurdu | SON DEPREMLER

Son dakika haberine göre AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde akşam saatlerinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Son dakika haberine göre AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde akşam saatlerinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, bugün saat 17.52 sıralarında merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan, yerin 7.55 kilometre derinliğinde 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi.

SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2023.05.05 17:52:27 37.9702 36.3023 5.0 -.- 4.7 4.7 KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.05 17:40:39 37.9833 36.3453 5.0 -.- 3.3 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.05 16:45:00 36.1890 35.9377 9.3 -.- 3.5 -.- CAMLIYAYLA-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.05.05 16:22:54 39.4742 25.7970 5.8 -.- 2.7 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2023.05.05 16:21:28 38.1037 36.6368 7.4 -.- 1.6 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.05 15:57:07 39.1107 40.3707 11.3 -.- 2.2 -.- SANCAK-(BINGOL) REVIZE01 (2023.05.05 15:57:07)
2023.05.05 15:47:11 38.8690 37.4717 8.9 -.- 1.9 -.- ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.05.05 15:46:16 37.8282 36.2952 5.0 -.- 1.9 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.05 15:40:52 36.2012 36.1663 5.0 -.- 1.7 -.- HATAY (HATAY) İlksel
2023.05.05 15:39:07 38.3970 38.2115 5.4 -.- 1.8 -.- SAHNAHAN-(MALATYA) İlksel
2023.05.05 15:32:21 38.1237 37.5798 10.0 -.- 2.1 -.- KARAHASANUSAGI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.05 15:30:01 38.3248 37.3217 14.6 -.- 1.7 -.- BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.05 15:18:28 37.8668 36.2462 10.1 -.- 1.8 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel


2023.05.05 15:03:10 36.8208 36.4280 8.2 -.- 2.0 -.- YUKARIKARAFAKILI-HASSA (HATAY) İlksel
2023.05.05 14:57:59 38.1290 38.4053 7.5 -.- 3.5 3.5 SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.05.05 14:54:40 38.3332 38.1648 13.5 -.- 2.0 -.- FATIH-(MALATYA) İlksel
2023.05.05 14:36:02 37.8900 36.2887 12.2 -.- 1.4 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.05 14:33:12 38.0168 36.4862 17.4 -.- 1.7 -.- GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.05 14:32:12 38.1863 36.6798 13.1 -.- 1.6 -.- ESENKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.05 14:25:15 37.9297 36.2413 4.9 -.- 2.1 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.05.05 14:21:46 38.2323 37.8367 6.7 -.- 2.6 -.- DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.05.05 14:08:49 38.1368 37.7268 7.8 -.- 2.2 -.- ARMUTALAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.05 14:06:51 37.1892 39.3678 10.4 -.- 3.0 2.9 KANATLI-(SANLIURFA) İlksel
2023.05.05 14:03:23 37.1883 39.3752 7.6 -.- 2.8 -.- KANATLI-(SANLIURFA) İlksel
2023.05.05 13:51:18 36.8215 28.1345 11.8 -.- 1.8 -.- HISARONU-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2023.05.05 13:13:24 38.6997 37.4563 2.9 -.- 1.4 -.- KAVAKKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.05.05 12:58:24 38.1217 36.6417 7.6 -.- 1.7 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.05 12:54:31 38.3828 36.1450 14.9 -.- 1.4 -.- ARSLANTAS-TOMARZA (KAYSERI) İlksel

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