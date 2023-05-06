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Akdeniz'de deprem! AFAD ilk detayları son dakika olarak duyurdu! AFAD son depremler 2023

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.05.2023 Güncelleme Tarihi: 06.05.2023
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Akdeniz’de deprem! AFAD ilk detayları son dakika olarak duyurdu! AFAD son depremler 2023

AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasında Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıklandı. Saat 17.43'te yaşanan depremin derinliği 7.54 kilometre olarak ölçüldü. İşte detaylar...

AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasında Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıklandı.

Saat 17.43'te yaşanan depremin derinliği 7.54 kilometre olarak ölçüldü.

DEPREMİN DETAYLARI

SON DEPREMLER

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