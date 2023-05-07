Şanlıurfa’da bir aile yok oldu! Sulama kanalına uçan otomobilde 4 küçük çocuk hayatını kaybetti

4 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine itfaiye, polis, ambulans ve arama kurtarma ekipleri yönlendirildi. Olay yerine dalgıç polisler ve aracın çıkarılması için vinç de sevk edildi. Sürücünün eşi Özlem (31) ile çocukları Asmin (11), Aysun (9), Ecem (5), İbrahim (4) ve Müslüm (1) Çetin'in içinde bulunduğu tahmin edilen otomobil, vinç yardımıyla sudan çıkarıldı.

Otomobilde, isimleri henüz belirlenemeyen 4 çocuğun cesedine ulaşıldı.