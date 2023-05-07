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Şanlıurfa'da bir aile yok oldu! Sulama kanalına uçan otomobilde 4 küçük çocuk hayatını kaybetti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.05.2023 Güncelleme Tarihi: 07.05.2023
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Şanlıurfa’da bir aile yok oldu! Sulama kanalına uçan otomobilde 4 küçük çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da, akraba ziyareti dönüşünde yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak sulama kanalına düşen ve suya gömülen otomobildeki 4 çocuk hayatını kaybetti. Otomobil vinç yardımıyla sudan çıkarılırken, akıntıya kapılarak kaybolan anne ve bir çocuğu için ise çalışmalar sürüyor.

Şanlıurfa'da içinde 5'i çocuk 6 kişinin bulunduğu otomobilin sulama kanalına düşmesiyle ilgili yapılan çalışmalarda 4 çocuğun cesedine ulaşıldı. Alınan bilgiye göre, Hasan Çetin yönetimindeki 31 B 7008 plakalı otomobil, Merkez Haliliye ilçesi Ulubağ Mahallesi yakınlarında sulama kanalına düştü.

4 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine itfaiye, polis, ambulans ve arama kurtarma ekipleri yönlendirildi. Olay yerine dalgıç polisler ve aracın çıkarılması için vinç de sevk edildi. Sürücünün eşi Özlem (31) ile çocukları Asmin (11), Aysun (9), Ecem (5), İbrahim (4) ve Müslüm (1) Çetin'in içinde bulunduğu tahmin edilen otomobil, vinç yardımıyla sudan çıkarıldı.

Otomobilde, isimleri henüz belirlenemeyen 4 çocuğun cesedine ulaşıldı.

Bölgede anne ve bir çocuğun aranmasına devam edilirken, sürücünün ise kaza sırasında kendisini otomobilden atarak kurtulduğu belirtildi. Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücü Hasan Çetin'in ayağında kırık olduğu bildirildi.

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