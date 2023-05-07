07 Mayıs 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Kırıkkale'de işçiler kabusu yaşadı! Sel suları minibüsü dereye yuvarladı

Kırıkkale'de işçiler kabusu yaşadı! Sel suları minibüsü dereye yuvarladı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.05.2023
ABONE OL
Kırıkkale’de işçiler kabusu yaşadı! Sel suları minibüsü dereye yuvarladı

Kırıkkale'de gece vardiyasından dönen işçilerin bulunduğu minibüs dağ yamacından inen sel sularının etkisiyle dereye yuvarlandı. Yaklaşık 1 kilometre derede sürüklenerek demir köprüye takılan minibüsteki 6 işçi, kapıldıkları suyun içinden kendi imkanlarıyla kıyıya ulaşmayı başardı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA