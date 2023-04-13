CHP'li Edirne Belediyesi'nden Ramazan'da tepki çeken hareket! Fatih Sultan Mehmed'in hocasının türbesini yıktılar
Son dakika haberi | CHP'li Edirne Belediyesi, Fatih Sultan Mehmet'in hocalığını da yapan Mızraklı İlmihal’in müellifi Muhammed bin Kutbüddîn-i İznikî'nin türbesini ikinci kez yıktı. Vatandaşlar Ramazan ayında yapılan yıkıma tepki gösterirken, "Bu çok çirkin bir tavır, hem topluma saygısızlık, hem dine saygısızlık, hem de insanların geçmişine, değerlerine saygısızlığı ortaya koyuyor. Utanç verici bir manzara." yorumunda bulundu.
Edirne Belediyesi, Fatih Sultan Mehmet'in hocalığını da yapan Mızraklı İlmihal'in müellifi Muhammed bin Kutbüddîn-i İznikî hazretlerinin türbesini ikinci defa yıktı.
Daha önce CHP'li Edirne Belediyesi tarafından nikah salonuna çevrildiği bahanesiyle yerle bir edilen Tatarhaniler Mezarlığındaki tarihi kabirler arasında bulunan Mızraklı İlmihal'in müellifi Muhammed bin Kutbüddîn-i İznikî hazretlerinin aslına uygun yeniden yapılan türbesi, belediye tarafından bir kez daha yıkıldı. Vatandaşlar, belediyenin Ramazan ayında, aslına uygun yeniden inşa edilen türbe ve mezarları yıkmasına tepki gösterdi.
"HEM TOPLUMA HEM DE DİNE SAYGISIZLIK"
Duruma tepki gösteren Edirneli Hasan Künteci, "Buranın Muhammed bin Kutbüddîn-i İznikî Hazretlerinin mezarı olduğunu biliyorum. İkinci ziyaretimde mezar yıkılmış, kaybolmuş. Yaptığım araştırmalara göre mezarın belediye ekipleri tarafından yıkıldığını öğrendik. Bu çok çirkin bir tavır, hem topluma saygısızlık, hem dine saygısızlık, hem de insanların geçmişine, değerlerine saygısızlığı ortaya koyuyor. Utanç verici bir manzara. Yazık, yazıklar olsun. Ben hiç tasvip etmiyorum, böyle şeyleri gördükçe üzülüyorum. Bu vatanın bir evladı olarak utanıyorum. Yazıklar olsun. Üstelik de böyle Ramazan ayında böyle bir yıkımın yapılması çok çirkin bir olay, yadırgıyorum" dedi.
"AYNISININ YAPILMASINI İSTİYORUZ"
Vatandaşlardan Mustafa Ertaş ise "Bütün Müslümanların Ramazan'ı mübarek olsun. Bu mübarek günde çok üzüldüm. Bu türbenin kaldırılmasına çok üzüldüm. Kaldırmaması lazımdı. Yani kaldırılmış, kamyona konulup, götürülmüş. Çok üzgünüz yani bu tür şeylerin olmaması lazım. Hani onların niyeti nedir ki yıkıyorlar. Tekrardan yapılmasını istiyoruz. Bu Ramazan-ı şerifte bunun yapılmaması lazım. Tabii bir Müslüman olarak üzüldüm. Dünyada görülmüş böyle bir şey yok, yetkililere sesleniyoruz; bunun tekrar düzeltilmesi lazım" ifadelerini kullandı.
VATANDAŞLAR ZİYARET EDİYORDU
Edirne'de geçtiğimiz yıl aslına uygun bir şekilde inşa edilen Osmanlı İmparatoru Fatih Sultan Mehmed Han'ın hocası olan İslam alimi Muhammed bin Kutbüddîn İznîkî Hazretlerinin ve eşinin mezar hazireleri ile türbe binlerce vatandaş tarafından ziyaret ediliyordu. Tunca Nehri'nin hemen yanında bulunan mezar hazireleri ile türbe belediye ekipleri tarafından yıkıldı.
Bölgedeki Balaban Paşa Mescidi ise inşa edildiği noktada yerini koruyor. Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık da daha önce alanda yapılan çalışmaları incelemişti. Öte yandan, Edirne Belediyesi tarafından bu konuyla ilgili şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı.
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