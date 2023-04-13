CHP’li Edirne Belediyesi’nden Ramazan’da tepki çeken hareket! Fatih Sultan Mehmed’in hocasının türbesini yıktılar





"HEM TOPLUMA HEM DE DİNE SAYGISIZLIK"

Duruma tepki gösteren Edirneli Hasan Künteci, "Buranın Muhammed bin Kutbüddîn-i İznikî Hazretlerinin mezarı olduğunu biliyorum. İkinci ziyaretimde mezar yıkılmış, kaybolmuş. Yaptığım araştırmalara göre mezarın belediye ekipleri tarafından yıkıldığını öğrendik. Bu çok çirkin bir tavır, hem topluma saygısızlık, hem dine saygısızlık, hem de insanların geçmişine, değerlerine saygısızlığı ortaya koyuyor. Utanç verici bir manzara. Yazık, yazıklar olsun. Ben hiç tasvip etmiyorum, böyle şeyleri gördükçe üzülüyorum. Bu vatanın bir evladı olarak utanıyorum. Yazıklar olsun. Üstelik de böyle Ramazan ayında böyle bir yıkımın yapılması çok çirkin bir olay, yadırgıyorum" dedi.