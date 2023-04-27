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İstanbul'da kazaya müdahaleye giden ekiplere otomobil çarptı: 7 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.04.2023 Güncelleme Tarihi: 27.04.2023
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İstanbul’da kazaya müdahaleye giden ekiplere otomobil çarptı: 7 yaralı

Korkunç kaza, İstanbul’un Tuzla ilçesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Kuzey Marmara Otoyolu'nda kazaya giden itfaiye aracına ve ambulansa otomobil çarptı. Kazada 2'si itfaiye eri, 7 kişi yaralandı. İşte dehşete düşüren kazanın detayları...

İstanbul'da yaşanan kaza, saat 11.00 sularında Kuzey Marmara Otoyolu Akfırat mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. Bariyerlere çarpan bir otomobili gören çevredeki sürücüler, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yaralı ambulansa götürdü. Bu sırada aynı yönden gelen 16 AFK 42 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu güvenlik koridorunu aşarak önce ambulansa daha sonra itfaiye aracına çarparak durabildi.

Kazada 2 itfaiye eri olmak üzere 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü. Kaza nedeni ile trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Araçların çekici yardımı ile yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kazayla ilgili ekipler inceleme başlattı.

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