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Sivas'ta 4,3 büyüklüğünde deprem! AFAD ilk detayları son dakika olarak duyurdu! Son depremler listesi 2023

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.04.2023 Güncelleme Tarihi: 27.04.2023
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Sivas’ta 4,3 büyüklüğünde deprem! AFAD ilk detayları son dakika olarak duyurdu! Son depremler listesi 2023

AFAD tarafından yapılan açıklamada Sivas'ın Gürün ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu. Saat 18.33'de yaşanan depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. İşte detaylar...

AFAD tarafından yapılan açıklamada Sivas'ın Gürün ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu.

Saat 18.33'te yaşanan depremin derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü.

DEPREMİN DETAYLARI

SON DEPREMLER

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