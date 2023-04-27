Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank söz verdi! Bursa'da "Anadolu kırmızısı" Togg gelin arabası oldu

Damat Özdemir de bunu gerçekleştirenlere teşekkür etti.

Heyecanlarının kat kat arttığını dile getiren Özdemir, "Çok çok mutlu oldum. Rüyaların gerçek olduğu bir günü yaşıyorum. Sağ olsun Bakanımız bu mutluluğu, iyiliği ve güzelliği layık gördü. Togg ülkemizin gururu. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Gelin Habibe Özdemir ise Togg'da güvenlik görevlisi olarak çalıştığını dile getirerek, "Çok heyecanlıyım. Hem üzüntülüyüm hem de çok mutluyum. Aslında Hüseyin ben ilk Togg'a girdiğimde, 'Kırmızı rengini bize versinler de gelin arabası yapalım.' demişti. Bunun üzerine kırmızı Togg gelin arabası oldu. Rabbim nasip etti." dedi.

Bakan Varank, Aktaş ve çiftle görüntülü konuşma yaparak, evliliğin hayırlı olmasını diledi.