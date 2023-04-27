Akit Medya Grubu binasında yangın! 11 katlı binadaki tekstil malzemeleri tutuştu...

İstanbul Küçükçekmece'de Akit Medya grubunun içerisinde bulunduğu 11 katlı binada çıkan yangın etkisini artırırken yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Çevre ilçelerden de itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmasına devam ettiği yangın dron ile havadan görüntülendi. İşte detaylar...