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Akit Medya Grubu binasında yangın! 11 katlı binadaki tekstil malzemeleri tutuştu...

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Giriş: 27.04.2023 19:29
İstanbul Küçükçekmece'de Akit Medya grubunun içerisinde bulunduğu 11 katlı binada çıkan yangın etkisini artırırken yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Çevre ilçelerden de itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmasına devam ettiği yangın dron ile havadan görüntülendi. İşte detaylar...
Akit Medya Grubu binasında yangın
Akit Medya Grubu binasında yangın
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