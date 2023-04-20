Korkudan odaya giremez oldu! Film izlerken başına öyle bir şey geldi ki...

'BU CİNAYETE TEŞEBBÜSTÜR'

Evinde bile kendini güvende hissetmediğini vurgulayan Yasemin Pelit, "Üst kattaki yengem 1 dakika önce penceresindeki çiçekleri suluyor. 1 dakika farkla hayatından olabilirdi. Onların penceresinden biraz daha üstten isabet ediyor, tam olarak kafa hizasından. Bir mermi de apartmanımızın duvarına isabet etmiş. Gelişi güzel ateş etmişler. İnsan, evinde otururken canından korkacak mı artık? Bu nasıl bir hayat? Sizin zevkiniz bir insanın hayatına mal oluyor. Ben 26 yaşında genç bir kızım. Benim o kadar çok hayalim var ki. Ancak bir anda bu dünyadan yok olabilirdim. Ölüm gözümün önünden geçti gitti sanki. Ben bunu yaşamak zorunda değilim, kimse de yaşamasın. Bu cinayete teşebbüstür. İnsan haberlerde izleyince üzülüp geçiyor ama yaşadığı anda hissettikleri aynı değil. Ben bu travmayla yaşamak zorunda mıyım? Odaya giremiyorum, pencerelere bakıyorum" diye konuştu.