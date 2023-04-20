Korkudan odaya giremez oldu! Film izlerken başına öyle bir şey geldi ki...
Bu kadarı de “pes” dedirten olay, önceki gün Bursa’da meydana geldi. 26 yaşındaki Yasemin Pelit, yatak odasında telefonundan film izlerken kulaklığını taktığı esnada öyle bir şey yaşadı ki, olaydan sonra odasına girerken titrediğini söyledi. İşte akılalmaz olayın detayları...
Bursa'da yaşanan olay, önceki gün saat 20.00 sularında Kestel ilçesi Vanimehmet Mahallesi Atalar Sokak'taki binanın 2'nci katında meydana geldi. Evinin yatak odasında, telefonundan film izleyen Yasemin Pelit, kulaklığını takmaya çalıştığı sırada kolunda acı hissetti.
Kolunun kanadığını gören Pelit, o sırada salonda olan ailesinin yanına gitti. Panik yaşayan aile Pelit'i Kestel Devlet Hastanesi'ne götürdü. Muayenede Pelit'in kolunun kurşunla yaralandığı belirlendi. Pelit, tedavisinin ardından taburcu edilirken, ailesinin ihbarıyla olay yerine polis ekibi sevk edildi
İnceleme yapan polis ekipleri, 5 katlı binanın 2'nci katındaki pencereye isabet eden merminin, Pelit'in kolunu sıyırarak yatağa düştüğünü belirledi. Ekipler ayrıca 3'üncü kattaki amca Deniz Pelit'in evinin penceresine ve binanın duvarına da birer mermi isabet ettiğini tespit etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kolunda acı hissettiğini, ancak kurşun isabet edebileceği ihtimalini hiç düşünmediğini söyleyen Yasemin Pelit, o anları şu sözlerle anlattı:
"Yatağıma uzanmış, telefonumda film izliyordum. Ezan okunduğu sırada kalktım ve kulaklığımı almak için çantama yöneldim. Kulaklığımı kulağıma takmak için kolumu kaldırdığım sırada, koluma yıldırım gibi bir şey geldi. Kolum delindi, ben de çığlık çığlığa bağırdım, babama seslendim."
'ŞU AN BU ODAYA AYAKLARIM TİTREYEREK GİRİYORUM'
Yasemin Pelit, "Bu sırada kolumdan kanlar aktığını gördüm. İlk önce ne olduğunu anlayamadık, hastaneye gittik. Bizim etrafımızda silah veya kurşun gibi şeyler hiç olmadı. Ben böyle bir şeye ihtimal bile vermedim. Biz hastanedeyken haber geldi, camdan kurşun girdiğini öğrendik. Odamın penceresinde kurşun deliği ve yatağımda da kurşun bulundu. Ben bunu öğrenmeden önce şoka girmiştim bunu öğrenince de ayrıca şoka girdim." dedi.
'KOLUMU KALDIRMASAM DÜNYADA OLMAYACAKTIM'
Pelit, "Kulaklığını takmak için kolunu kaldırmasa, kurşunun göğsüne isabet edeceğini belirten Pelit, "Ben 26 yıllık hayatımda böyle bir şey yaşamadım. Şu an bu odaya ayaklarım titreyerek giriyorum, korkuyorum. Ben kulaklığımı takmasam, kurşun göğsüme isabet edecekti. Bu saniyelik bir durum, ben dünyada olmayacaktım şu an. Bu sadece benim canım değil, başka hayatlar da var. Üst kattaki amcamların penceresine de böyle kurşun isabet etmiş. Burada keyfine havaya sıkılan kurşun, bir insanın canına mal olacaktı. Bir insanın hayatı nasıl bu kadar basit olabilir?" diye konuştu.
'BU CİNAYETE TEŞEBBÜSTÜR'
Evinde bile kendini güvende hissetmediğini vurgulayan Yasemin Pelit, "Üst kattaki yengem 1 dakika önce penceresindeki çiçekleri suluyor. 1 dakika farkla hayatından olabilirdi. Onların penceresinden biraz daha üstten isabet ediyor, tam olarak kafa hizasından. Bir mermi de apartmanımızın duvarına isabet etmiş. Gelişi güzel ateş etmişler. İnsan, evinde otururken canından korkacak mı artık? Bu nasıl bir hayat? Sizin zevkiniz bir insanın hayatına mal oluyor. Ben 26 yaşında genç bir kızım. Benim o kadar çok hayalim var ki. Ancak bir anda bu dünyadan yok olabilirdim. Ölüm gözümün önünden geçti gitti sanki. Ben bunu yaşamak zorunda değilim, kimse de yaşamasın. Bu cinayete teşebbüstür. İnsan haberlerde izleyince üzülüp geçiyor ama yaşadığı anda hissettikleri aynı değil. Ben bu travmayla yaşamak zorunda mıyım? Odaya giremiyorum, pencerelere bakıyorum" diye konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 8 haftada 6.5 kilo verdiren İclal Aydın diyeti! Tek bir yöntemle mum gibi eridi! "Günde sadece 15 dakika çalışarak..."
- Ramazan Bayramı'nda saraylar, müzeler ücretsiz mi? Bayramda müzeler açık mı, kapalı mı 2023? 20- 21-22-23 Nisan gezilecek bedava yerler!
- 25 metreküp doğalgaz ne kadar, kaç TL? 2023 Evlere ücretsiz yerli doğalgaz ne zaman, kaç metreküp verilecek?
- Bayramda ücretsiz otoyol ve köprü listesi 2023 | 20-23 Nisan İstanbul'da bedava olan yollar hangileri? Köprüler, toplu taşıma ücretsiz mi?
- BAYRAM NAMAZI SAATİ Diyanet 2023 | Ankara, İstanbul, İzmir... İl il Ramazan bayramı namazı saati ne zaman, kaçta kılınacak?
- Afyonkarahisar, Erzincan, Artvin bayram namaz saatleri: Afyonkarahisar, Erzincan ve Artvin bayram namazı saat kaçta 2023?
- MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? MSÜ sınavı ne zaman açıklanacak?
- Öğrencilere 1000 TL bayram harçlığı var mı, verilecek mi? Öğrencilere bayram harçlığı ne zaman 2023?
- Batman, Zonguldak, Çanakkale bayram namazı saati: Batman, Zonguldak ve Çanakkale'de bayram namazı saat kaçta? (Diyanet 2023)
- Emekliye intibak hesabı ayyuka çıktı! 2000 sonrası SSK - Bağkur'lu nasiplenecek! 8.439 TL + 1.300 TL maaş! 4A, 4B emekliler...
- Kocaeli, Hatay, Samsun bayram namazı saati: Kocaeli, Hatay ve Samsun'da bayram namazı saat kaçta? (Diyanet 2023)
- Sakarya bayram namazı saati: Sakarya'da bayram namazı saat kaçta? (Diyanet 2023)