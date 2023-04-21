2023 Aile hekimleri Ramazan Bayramı'nda çalışacak mı? Bayramda hastane, sağlık ocakları, poliklinikler açık mı? Eczaneler açık mı?
Bayramda hastane, sağlık ocakları, poliklinikler açık mı sorusunun cevabı merak konusu oldu. Ramazan-ı Şerif son bulurken bizleri bayram kucaklıyor. Dini bayramlar resmi tatil olarak görülmekte olup kamu kurumları ve bir çok özel kurum çalışmamaktadır. Bu sebeple açık ve kapalı yerler merak ediliyor. Peki bayramda hastane, sağlık ocakları, poliklinikler açık mı? Eczaneler açık mı? İşte detaylar...
Ramazan Bayramı 21 Nisan Cuma günü idrak edilecek. 3 gün sürecek olan bayram boyunca vatandaşlar, hastane, sağlık ocakları, poliklinikler gibi yerlerin açık olup olmayacağını merak ediyorlar. Peki arefe ve bayramda hastane, sağlık ocakları, poliklinikler açık mı? Eczaneler açık mı? 2023 aile hekimleri Ramazan Bayramı'nda çalışacak mı?
AREFE GÜNÜ VE BAYRAMDA SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?
Bayram günlerinde sağlık ocakları hizmet veremeyecek. Sağlık ocaklarında muayene veya aşı randevusu alanların randevularını bayram sonrasına ertelemeleri gerekecek. Arefe günü ise saat 13.00'a kadar resmi daireler hizmet verecek.
BAYRAMDA HASTANELER AÇIK MI?
Bununla birlikte hastane ve kamu kurumları da bayram süresince çalışmayacak. Fakat hastanelerin acil bölümleri hasta kabulüne devam edecek. Poliklinikler kapalı olacak.
BAYRAMDA ECZANELER ÇALIŞIYOR MU?
Eczaneler, 20 Nisan Perşembe arefe günü saat 09:00 ile 13:00 saatleri arasında açık olacak. Öğleden sonra yani saat 13:00 sonrası ise nöbetçi eczaneler hizmet verecek.
Resmi tatil günlerinde yalnızca nöbetçi eczaneler açık olmaktadır;
Alışveriş merkezlerindekiler de dahil olmak üzere eczaneler bağlı olduğu bölgedeki eczane çalışma gün ve açılış kapanış saatlerine uymak zorundadır. Birden fazla eczane bulunan yerlerde, belirlenen çalışma saatleri dışında ve resmî tatil günlerinde yalnızca nöbetçi eczaneler açık kalır. Nöbetçi eczane dışındaki eczaneler nöbet saatlerinde faaliyet gösteremezler.
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