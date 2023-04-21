2023 Aile hekimleri Ramazan Bayramı’nda çalışacak mı? Bayramda hastane, sağlık ocakları, poliklinikler açık mı? Eczaneler açık mı?

Ramazan Bayramı 21 Nisan Cuma günü idrak edilecek. 3 gün sürecek olan bayram boyunca vatandaşlar, hastane, sağlık ocakları, poliklinikler gibi yerlerin açık olup olmayacağını merak ediyorlar. Peki arefe ve bayramda hastane, sağlık ocakları, poliklinikler açık mı? Eczaneler açık mı? 2023 aile hekimleri Ramazan Bayramı'nda çalışacak mı?