19 Nisan 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Manisa’da polis lojmanında Yeşim’in şüpheli ölümünde flaş gelişme! İkinci kez gözaltına alınan sevgilisi tutuklandı

Manisa’da polis lojmanında Yeşim’in şüpheli ölümünde flaş gelişme! İkinci kez gözaltına alınan sevgilisi tutuklandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.04.2023 Güncelleme Tarihi: 19.04.2023
ABONE OL
Manisa’da polis lojmanında Yeşim’in şüpheli ölümünde flaş gelişme! İkinci kez gözaltına alınan sevgilisi tutuklandı

Kan donduran olay geçen gün Manisa'nın Demirci ilçesindeki polis lojmanında meydana geldi. Başından vurulan güzellik salonu işletmecisi 26 yaşındaki Yeşim Akbaş kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.  Akbaş'ın ölümüne ilişkin soruşturmada serbest bırakılan komiser yardımcısı 32 yaşındaki Doğancan Yıldız savcının itirazı sonrası yeniden gözatına alınmasının ardından bu kez tutuklandı. İşte dehşete düşüren olayın detayları...

Demirci İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının üst katındaki polis lojmanlarından, 14 Nisan'da saat 08.00 sıralarında silah sesi duyuldu. Sesin geldiği komiser yardımcısı Doğancan Y.'nin kaldığı odaya giren polis ekipleri, ilçede güzellik salonu işleten Yeşim Akbaş'ı başından vurulmuş halde buldu. Sağlık ekiplerince Demirci Devlet Hastanesi'ne kaldırılan, buradan da Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Yeşim Akbaş, hayatını kaybetti.

TABANCA KOMİSER YARDIMCISINA AİT

İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiser yardımcısı Doğancan Y., İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Doğancan Y., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yeşim Akbaş'ın vurulduğu tabancanın komiser yardımcısı Doğancan Y.'ye ait olduğu belirlendi. Doğancan Y., başlatılan idari soruşturma kapsamında açığa alındı. Cinayet ihtimaline karşın Doğancan Y.'nin el svabının alındığı, adli tıp kurumundan gelecek sonucun beklendiği bildirildi.

İKİNCİ KEZ GÖZALTINA ALINDI

Ayrıca Akbaş'ın İzmir Adli Tıp Kurumu'nca hazırlanan otopsi raporunda; Yeşim Akbaş'ın ölüm şeklinin ateşli silah yaralanmasına bağlı gerçekleştiği, cesetten alınan örneklerin laboratuvar tetkiki bitiminde ayrıntılı otopsi raporunun düzenleneceği belirtildi.

Yeşim Akbaş'ın cenazesi, memleketi Kütahya'nın Simav ilçesinde toprağa verildi. Demirci Cumhuriyet Savcılığı, komiser yardımcısı Doğancan Y.'nin serbest bırakılması kararına, üst mahkemede itiraz etti.

İtirazı değerlendiren Salihli Ağır Ceza Mahkemesi, Doğancan Y.'nin gözaltına alınmasına karar verdi. İzmir'in Bayraklı ilçesinde dün akşam tekrar gözaltına alınan Doğancan Y., bugün adliyeye sevk edildi.

BU KEZ TUTUKLANDI

Manisa'nın Demirci ilçesindeki polis lojmanında başından tabanca ile vurulmuş halde bulunan Yeşim Akbaş'ın ölümüne ilişkin soruşturmada ikinci kez gözaltına alınan komiser yardımcısı Doğancan Yıldız, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yeşim’i katleden sevgilisi psikopat çıktı! YEŞİM'İ KATLEDEN SEVGİLİSİ PSİKOPAT ÇIKTI!
Yeşim Akbaş’ın son görüntüleri yürek dağladı YEŞİM AKBAŞ'IN SON GÖRÜNTÜLERİ YÜREK DAĞLADI
Yeşim’i katleden sevgilisi psikopat çıktı! YEŞİM'İ KATLEDEN SEVGİLİSİ PSİKOPAT ÇIKTI!
Polis lojmanında başından vurulan genç kadın öldü POLİS LOJMANINDA BAŞINDAN VURULAN GENÇ KADIN ÖLDÜ
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA