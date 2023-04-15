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Manisa’da polis lojmanında kanlar içinde bulundu! Genç kadından geriye mutlu fotoğrafları kaldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.04.2023 Güncelleme Tarihi: 15.04.2023
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Manisa’da polis lojmanında kanlar içinde bulundu! Genç kadından geriye mutlu fotoğrafları kaldı

Korkunç olay dün Manisa'da meydana geldi. Polis lojmanında başından vurulan güzellik salonu işletmecisi 26 yaşındaki Yeşim Akbaş kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Genç kadının cinayete mi kurban gittiği yoksa intihar sebebiyle mi yaşamını yitirdiği soruşturma sonunda netleşecek. Tam bir hayvan sever olan Yeşim Akbaş’tan geriye sosyal medya hesabından paylaştığı o mutluluk dolu kareler kaldı...

Manisa'nın Demirci ilçesinde yer alan Emniyet Müdürlüğünün üst katındaki lojmanlarda sabah saatlerinde silah sesi duyuldu. Bunun üzerine sesin geldiği daireye çıkan polis ekipleri ilçe emniyet müdürlüğünde görev yapan komiserin oturduğu lojmana girdi.

Sabah'ın haberine göre, ekipler meslektaşlarının evinde güzellik salonu işleten 26 yaşındaki Yeşim Akbaş'ı kanlar içerisinde hareketsiz halde yerde yatarken buldu.

Başından tabanca ile vurulmuş halde bulunan talihsiz kadın için olay yerine ambulans ve sağlık ekibi çağrıldı. Çağrı üzerine lojmana gelen sağlık ekipleri, yaralı Akbaş'ı Demirci Devlet Hastanesi'ne götürdü. Buradaki ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edilen kadın, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından dairede oturan komiser, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

TAM BİR HAYVANSEVERDİ

Yeşim Akbaş'ın ilçedeki güzellik salonunu 2021 Ekim ayında hizmete açtığı öğrenildi.

Akbaş'ın güzellik merkezini geçen 29 Mart'ta devretmek istediği belirtildi.

Tam bir hayvan sever olan genç kadının sosyal medyada kedisi ile beraber paylaştığı fotoğraflar dikkat çekti. Yeşim Akbaş'ın cinayet sonucu mu yoksa intihar nedeniyle mi yaşamını yitirdiği soruşturma sonunda netleşecek. Yeşim Akbaş'tan geriye sosyal medya hesabından paylaştığı mutluluk dolu fotoğraflar kaldı.

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