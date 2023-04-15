Manisa’da polis lojmanında kanlar içinde bulundu! Genç kadından geriye mutlu fotoğrafları kaldı

Başından tabanca ile vurulmuş halde bulunan talihsiz kadın için olay yerine ambulans ve sağlık ekibi çağrıldı. Çağrı üzerine lojmana gelen sağlık ekipleri, yaralı Akbaş'ı Demirci Devlet Hastanesi'ne götürdü. Buradaki ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edilen kadın, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından dairede oturan komiser, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.