Yeşim’i katleden sevgilisi psikopat çıktı! Eski eş anlattı | Satır satır dehşet

AŞIRI KISKANÇTI

Eşinin aşırı kıskanç biri olduğunu söyleyen Meryem Emir, "İlk evliliğimle ilgili araştırmalar yapıp, bunları bana söyleyerek tartışma çıkarıyordu. Geçen yıl 19 Ocak'ta yine tartıştık. Beni yine darp etti ve beylik tabancasını ikinci kez başıma dayayarak, 'Sen ölümden korkmuyor musun?' dedi. Annesi M.Y.'nin ısrarı ve mesleğiyle ilgili sorun yaşamaması için o dönemde şikayetçi olmadım" diye konuştu. Doğancan Y.'nin bu olaydan 9 gün sonra kendisine boşanma davası açtığını da ifadesinde anlatan Emir'in "Dava açtığını biliyordum ama görüşmemiz devam ediyordu. Hatta sürekli iş yerime geliyordu. Boşanmak istemediğini fakat ailesinin zorla dava açtırdığını söyledi." ifadelerini kullandı.