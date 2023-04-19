Adana’da 2 aylık bebeklerinin öldüğünü 1 hafta fark etmediler! Kan donduran ifade
Adana'nın Seyhan ilçesinde geçen günlerde vicdanları sızlatan bir olay meydana geldi. 30 yaşındaki anne Ayşegül Talay'ın anahtarını içeride unuttuğunu iddia ederek yardım istediği itfaiye ekipleri evde 2 aylık Mehtap bebeğin cesediyle karşılaştı. Olayın ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanan 42 yaşındaki baba Suat Talay'ın ifadesi ortaya çıktı. İşte dehşete düşüren olayın ayrıntıları...
Adana'da 12 gün önce evde anahtarı unutan 30 yaşındaki Ayşegül T., eve girebilmek için itfaiyeyi arayıp yardım istedi. Ekipler, kapısını açtıkları evden kötü koku geldiğini fark edince durumu polise bildirdi. Evde yapılan inceleme de 1 hafta önce yaşamını yitirdiği tahmin edilen 2 aylık bir kız bebeği cesedi buldu.
Sabah'ın haberine göre, olayla ilgili gözaltına alındıktan sonra tutuklanan anne Ayşegül T., "1 hafta önce babasıyla yıkamıştık. Hiç uyanmadı. 1 haftadır uyuyor zannediyordum" dedi. Polis firari baba Suat T.'yi de yakaladı.
Zanlı, "Uyuşturucu etkisinde olduğumuz için ilgilenemedik. Nasıl öldüğünü bilmiyorum. Fakat biz herhangi bir şiddet uygulamadık" dedi, tutuklandı. Öte yandan, Adana Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi tamamlanan Mehtap bebeğin cenazesi halen teslim alınmadı.
ÖLDÜĞÜNDEN HABERİM YOK
Olay, 8 Nisan'da merkez Seyhan ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre Ayşegül T., itfaiyeyi arayıp, evde anahtarını unuttuğunu söyleyerek yardım istedi.
Ekipler, evde 2 aylık Mehtap bebeğin cesedini buldu. Suat T. ile evli olan anne Ayşegül T., gözaltına alındı.
Olay sırasında uyuşturucu etkisinde olduğu belirttiği ileri sürülen Ayşegül T., ifadesinde "İtfaiyeyi aradım. Bebeğimin öldüğünden haberim yoktu. 1 hafta önce babasıyla yıkamıştık. Sonra sobanın yanına yatırdım. Hiç uyanmadı. 1 haftadır uyuyor zannediyordum" dedi, tutuklandı.
"ŞİDDET UYGULAMADIK"
Cinayet Büro Amirliği ekipleri, firari olan şüpheli Suat T.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Polisin çalışması sonucu baba Suat T.'de yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Suat T. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Zanlı emniyetteki ifadesinde "Eşimle ben uyuşturucu bağımlısıyız. Uyuşturucu madde etkisinde olduğumuz için çocuğumuzla ilgilenemiyorduk. Çocuğumuzda gelişim geriliği vardı. Nasıl öldüğünü bilmiyorum. Fakat biz herhangi bir şiddet uygulamadık" dediği öğrenildi. Öte yandan, Adana Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi tamamlanan Mehtap bebeğin cenazesi halen teslim alınmadı.
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