Adana’da 2 aylık bebeklerinin öldüğünü 1 hafta fark etmediler! Kan donduran ifade

"ŞİDDET UYGULAMADIK"

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, firari olan şüpheli Suat T.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Polisin çalışması sonucu baba Suat T.'de yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Suat T. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Zanlı emniyetteki ifadesinde "Eşimle ben uyuşturucu bağımlısıyız. Uyuşturucu madde etkisinde olduğumuz için çocuğumuzla ilgilenemiyorduk. Çocuğumuzda gelişim geriliği vardı. Nasıl öldüğünü bilmiyorum. Fakat biz herhangi bir şiddet uygulamadık" dediği öğrenildi. Öte yandan, Adana Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi tamamlanan Mehtap bebeğin cenazesi halen teslim alınmadı.