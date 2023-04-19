Asrın felaketinde kısmen hasar görmüştü! Tarihi Maraş Çarşısı’nda bayram yoğunluğu

Esnaf İbrahim Parsıl bayram yoğunluğu yaşandığını belirtti. Özellikle bölgeye yardım için gelenlerin yoğunluk oluşturduğunu vurgulayan Parsıl, "Bize desteğe gelen polisin, sağlıkçının, diyanetçinin yoğunluğu var. Bize destek olmak için alışveriş yapıyorlar. Onların gelmesi bizim psikolojimizi de rahatlatıyor." ifadelerini kulandı.

Parsıl, devlet ve millet el birliği ile bugünlerin aşılacağına inandığını söyleyerek, "Devlet var olursa, biz de var oluruz. Bu ülke hepimizin, birbirimize sahip çıkalım. Biz devletimize sahip çıkalım." diye konuştu.