Asrın felaketinde kısmen hasar görmüştü! Tarihi Maraş Çarşısı’nda bayram yoğunluğu
Türkiye 6 Şubat’ta asrın felaketiyle sarsıldı. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık 2 büyük deprem 11 ilde yıkıma neden oldu. Yaşanan depremlerde kısmen hasar gören Tarihi Maraş Çarşısı'nda Ramazan Bayramı öncesi hareketlilik başladı. Çarşıda pastane işleten Ali Rıza Korkut, "Çok şükür çarşıda bir canlılık var. Olmaya da devam edecek inşallah" dedi.
Dulkadiroğlu Alaüddevle Bozkurt Bey'in 1500'lü yıllarda taş ve ahşap kullanılarak inşa ettirdiği 9 girişli çarşıda yer alan 495 dükkanın büyük kısmı depremleri hasarsız atlattı.
Günümüzde yok olmaya yüz tutmuş kalaycılık ve semercilik gibi meslek ustalarını da barındıran, Kahramanmaraş ekonomisinin en önemli merkezlerinden biri konumundaki tarihi çarşıda depremlerin ardından yaşanan elektrik kesintisi giderildi.
Çarşıdaki birçok esnaf, depremin etkisinden kurtulabilmek için işlerine kaldığı yerden devam etmeye çalışıyor.
Giyimden gıdaya, yöresel ürünlerden süs eşyalarına, takılardan bakır eşyalara kadar çok sayıda ürünün satıldığı çarşıda ramazanın son günlerinde yoğunluk arttı.
"ÇARŞI KÖR KALMASIN DİYE DÜKKANIMIZI AÇTIK"
Çarşıda pastane işleten Ali Rıza Korkut, 53 yıldır çarşıda esnaflık yaptığını söyledi. Depremin ardından dükkanını açtığını ifade eden Korkut, "Depremden 15 gün sonra dükkanı açtım. Çarşı kör kalmasın diye dükkanımızı açtık. Allah devletimize, milletimize bin bir bereket versin. Milletimiz, devletimiz bize el, kol oldu, binlerce şükür." dedi.
Korkut, çarşının depremde ayakta kaldığını anlatarak, "Çok şükür çarşıda bir canlılık var. Olmaya da devam edecek inşallah. Bayram hareketliliği var. Şeker satıyorum, çok şükür kazanıyoruz. Allah bir daha kimseye böyle bir afet yaşatmasın." diye konuştu.
Esnaf İbrahim Parsıl bayram yoğunluğu yaşandığını belirtti. Özellikle bölgeye yardım için gelenlerin yoğunluk oluşturduğunu vurgulayan Parsıl, "Bize desteğe gelen polisin, sağlıkçının, diyanetçinin yoğunluğu var. Bize destek olmak için alışveriş yapıyorlar. Onların gelmesi bizim psikolojimizi de rahatlatıyor." ifadelerini kulandı.
Parsıl, devlet ve millet el birliği ile bugünlerin aşılacağına inandığını söyleyerek, "Devlet var olursa, biz de var oluruz. Bu ülke hepimizin, birbirimize sahip çıkalım. Biz devletimize sahip çıkalım." diye konuştu.
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