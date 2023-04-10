Adana’da vicdanları sızlayan olay! Ölen bebeklerini fark etmediler: Bir haftadır uyuyor zannediyordum

"BİR HAFTADIR UYUYOR ZANNETTİM"



Emniyetteki ifadesinde eşiyle birlikte uyuşturucu kullandıklarını kabul eden ve "Sabah evden dışarıya çıkmıştım. Anahtarı unuttuğumu fark ettim. İçeriye geri giremedim. İtfaiyeyi aradım. Bebeğimin öldüğünden haberim yoktu. Bir hafta önce babasıyla yıkamıştık. Sonra sobanın yanına yatırdım. Hiç uyanmadı. Bir haftadır uyuyor zannediyordum" dediği öğrenilen Talay, adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, burada çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Daha önce 'uyuşturucu kullanma' suçundan kaydı olduğu belirlenen baba Suat Talay polis tarafından aranıyor. Mehtap bebeğin kesin ölüm nedeninin otopsi raporu sonucunda belli olacağı öğrenilirken, açlık nedeniyle ölmüş olabileceği şüphesi üzerinde durulduğu öğrenildi.