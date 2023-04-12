Türkiye’nin yüreğini yakan olayda kan donduran detay: Mehtap bebek ağzı bağlı çöp poşetinin içinde bulundu

Çiftin isminin açıklanmasını istemeyen komşusu bir kadın, ekipler geldiğinde Ayşegül Talay'ın aldığı uyuşturucunun etkisiyle dengesiz davranışlar sergilediğini belirterek, "Anahtarını içeride unuttuğunu belirterek benden yardım istedi. İtfaiyeyi aradık polisle gelip, kapıyı açtılar. Ben de eve girdim. Keskin bir koku vardı. Ayşegül Talay bu sırada 'Sessiz olun bebeğim uyuyor' dedi. Sonra bebeğin çöp poşetinde uyuduğunu söyledi. Yatağın üzerindeki kirli çamaşırların yanında bir poşet vardı, görevliler bağlı olan ağzını açınca içinden bebeğin cesedi çıktı "dedi.