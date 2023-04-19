AYM'den flaş karar! GSM şirketlerinde numara taşıma sona mı eriyor?
Son dakika haberi | Anayasa Mahkemesi, bir GSM operatörünün numara taşıma ile ilgili yaptığı itirazda mülkiyet hakkının ihlal edildiğine hükmetti. 25 yıllığına sözleşme imzaladığını belirten GSM operatörü 530 ile 539 arasındaki kodların kendi firmasına tahsis edildiğini belirterek dava açtı. AYM verdiği kararda ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması adına yeniden yargılama yapılmak üzere kararın Danıştay'a gönderilmesine hükmetti.
Anayasa Mahkemesi (AYM), bir GSM şirketinin, kendi şirketlerine tahsis edilen numaraların yönetmelikle başka operatörlere taşınmasına imkan tanınmasına yaptığı itirazda mülkiyet hakkının ihlal edildiğine hükmetti.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre, Ulaştırma Bakanlığı ile 1998'de 25 yıllığına geçerli olacak şekilde imtiyaz sözleşmesi imzalayan bir GSM şirketine, ulusal numaralandırma planında yer alan 530 ile 539 arasındaki alan kodları tahsis edildi.
Şirket faaliyetlerine devam ederken 2007'de Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle, cep telefonu kullanıcılarına numaralarını değiştirmeden hizmet aldıkları işletmeciyi değiştirme imkanı sağlandı.
Yönetmeliğin, kendilerine tahsis edilen sınırlı sayıdaki numaraları kullanma hakkını kısıtladığını, durumun haksız rekabet doğurduğunu ileri süren GSM şirketi, yürütmenin durdurulması için Danıştay'a dava açtı. Danıştay 13. Dairesi ise davanın reddine karar verdi.
Daire kararının kesinleşmesinin ardından şirket, hak ihlali iddiasıyla Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yaptı.
Başvuruyu inceleyen Yüksek Mahkeme, Anayasa'nın 35'inci maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının ihlal edildiğine ve ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması adına yeniden yargılama yapılmak üzere kararın Danıştay'a gönderilmesine hükmetti.
KARARIN GEREKÇESİNDEN
Anayasa Mahkemesinin kararında, başvurucu şirkete tanınmış 530 ile 539 arasındaki alan kodlarını 25 yıllığına tekel biçiminde kullanma imtiyazının mülk kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, numara taşıma imkanı tanınmasıyla şirketin mali riskle karşı karşıya kalabileceğini ileri sürdüğü ifade edildi.
Hak ve özgürlükleri sınırlandıran hükümlerin kamu makamlarınca geniş yorumlanmasının bireyler açısından öngörülemez sonuçlar doğurabileceğine işaret edilen kararda, Türk anayasal sisteminde hak ve özgürlükleri kısıtlayıcı düzenleme yapma yetkisinin yasama organına ait olduğu anımsatıldı.
"Demokrasilerde hangi hakkın ne ölçüde sınırlanacağına bürokrasi veya yargı değil yasama organları karar verir." değerlendirmesine yer verilen kararda, mahkemelerinin de hak ve özgürlükleri sınırlayıcı kuralların kapsamının geniş yorumlanması hususunda oldukça ihtiyatlı davranması gerektiği vurgulandı.
Numara taşıma konusundaki yönetmeliğin, imtiyaz sözleşmesiyle tanınan ekonomik hakları kısıtlayacağı nitelikte olduğu, idarece şekli anlamda bir kanuna değil yönetmelik düzenlemesine dayanılarak uygulamaya geçirildiği tespitine yer verilen kararda, bunun mülkiyet hakkına müdahale anlamı taşıdığı belirtildi.
Yüksek Mahkemenin kararında, şu ifadeler yer aldı: "Sonuç olarak 2008 yılında yapılan değişiklik öncesine ilişkin olarak idarenin doğrudan numara taşınabilirliğine ilişkin açık bir kanuni düzenleme ihdas etmeden yönetmelikle mezkur müesseseye uygulanırlık kazandırılmasının kanun hükmünün öngörülebilir olmayan genişletici yorumuna dayandığı kanaatine ulaşılmıştır. Dolayısıyla mülkiyet hakkına yapılan müdahalenin Anayasa'nın 13. ve 35. maddelerine aykırı olarak kanuni bir dayanağının mevcut olmadığı sonucuna varılmaktadır. Müdahalenin kanunilik şartını sağlamadığı tespit edildiğinden Anayasa'nın 13. ve 35. maddelerinde öngörülen diğer unsurlar olan meşru amaç ve ölçülülük kriterlerine riayet edilip edilmediğinin ayrıca değerlendirilmesine gerek görülmemiştir. Açıklanan gerekçelerle Anayasa'nın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar verilmesi gerekir."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 700 bin işçi zammında tabela değişti! 12.000 gövde + 2 yılda toplam 6000 TL ek yardım!
- SSK, BAĞ-KUR, EYT emeklisine zam kilidi açıldı! 6 aylık ROTA OLUŞTU! 7.500 TL < 9.107 TL!
- TOGG mağazası nerede, nasıl gidilir? İstanbul'da hangi ilçede yer alıyor? TOGG teslimat ve teslim yerleri il il liste
- Bayram namazı Antalya'da kaçta? Nasıl kılınır, kaç rekat? 21 Nisan 2023 Ramazan Bayramı namazı saat kaçta başlıyor, ezan kaçta okunuyor?
- Ankara bayram namazı saati 2023 | Nasıl kılınır, kaç rekat? 21 Nisan Ramazan Bayramı ezanı saat kaçta okunuyor?
- Evde bakım maaşı alanlara bayram ikramiyesi verilecek mi 2023? 18-19 Nisan Evde bakım maaşı yattı mı? İşte iller listesi
- Elveda Ya Şehri Ramazan Mesajları 2023 | En güzel, resimli, hadisli, kısa, uzun Ramazan'a veda mesajları ve sözleri!
- 2023 Son teravih ne zaman kılınacak? Arefe günü teravih namazı var mı, kılınır mı?
- TOKİ başvuru iadesi nasıl alınır? TOKİ IBAN numarası ile 500 TL para iadesi nereden alınır?
- Ben Bu Cihana Sığmazam Firuze öldü mü? Pelin Akil, Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinden ayrılacak mı?
- Hande Erçel ona benzetiliyordu! Yeşilçam yıldızı Bahar Öztan’ın son hali hayran bıraktı! Doktor Civanım’da Kemal Sunal’ın partneriydi...
- Dul ve yetim aylığı ne kadar oldu, zam geldi mi 2023? Dul ve yetim maaşı bayram ikramiyeleri yattı mı?