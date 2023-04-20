20 Nisan Arife’de bankalar, noter, resmi daireler açık mı, çalışıyor mu? Çalışma saatleri belli oldu

Arife günü tatil mi, yarım gün mü sorusunun cevabı merak konusu oldu. On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in bitmesine sayılı günler kaldı. Bayram öncesinde vatandaşlar devlet dairelerinin, bankaların, noterlerın açık olup olmadığını araştırıyor. Peki Arife günü tatil mi, yarım gün mü? 20 Nisan Arefe günü bankalar, noter, resmi daireler açık mı, çalışıyor mu? İşte çalışma saatleri...