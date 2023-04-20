20 Nisan Arife'de bankalar, noter, resmi daireler açık mı, çalışıyor mu? Çalışma saatleri belli oldu
Ramazan ayının son bulmasına sayılı günler kala bayram öncesinde arife günü tatil mi, değil mi sorusunun cevabı araştırılıyor. Bayram günleri resmi olarak tatil kabul edilmekte. Arife gününde ise tam gün değil yarım gün tatil olmaktadır. Peki Arife günü tatil mi, yarım gün mü? 20 Nisan Arefe günü bankalar, noter, resmi daireler açık mı, çalışıyor mu?
Arife günü tatil mi, yarım gün mü sorusunun cevabı merak konusu oldu. On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in bitmesine sayılı günler kaldı. Bayram öncesinde vatandaşlar devlet dairelerinin, bankaların, noterlerın açık olup olmadığını araştırıyor. Peki Arife günü tatil mi, yarım gün mü? 20 Nisan Arefe günü bankalar, noter, resmi daireler açık mı, çalışıyor mu? İşte çalışma saatleri...
20 NİSAN AREFE GÜNÜ TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?
Milli ve dini bayramlar resmi tatil olarak kutlanıyor. Arefe günü ise herhangi bir dini bayramdan önceki gün olarak kabul edilir. Bu yıl Ramazan Bayramı 21 Nisan'da başlayacak. 20 Nisan ise arefe günü olacak. Arefe günü yarım gün tatil sayılmaktadır.
AREFE GÜNÜ BANKALAR, NOTER AÇIK MI?
Arefe günü yarım gün kabul edildiği için bankalar, noter ve resmi kuruluşlar öğlene kadar hizmet verecekler.
Mobil bankacılık üzerinden öğleden sonra yapılan işlemler ise 24 Nisan Pazartesi günü hesaplara aktarılacaktır.
EFT VE HAVALE NE ZAMAN HESABA GEÇER?
20 Nisan öğleden önce yapılan EFT ve Havale işlemleri hesaba geçecek olup, öğleden sonra yapılacak olanlar ise ilk işlem gününde hesaba geçecek.
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN 2023?
2023 Ramazan Bayramı 1. gün 21 Nisan 2023 Cuma
Ramazan Bayramı 2. gün 22 Nisan 2023 Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. gün 23 Nisan 2023 Pazar
BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?
Ramazan Bayramı tatili 20 Nisan Perşembe öğleden sonra başlıyor. Arefe günü yarım gün tatil kabul edilmekte. Bu yıl bayram hafta sonuna denk geldiği için bayramın ikinci ve üçüncü günü hafta sonuna kalıyor. Bayram tatili toplamda 3.5 gün. Bayramın son günü 23 Nisan Pazar.
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