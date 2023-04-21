ADANA bayram namazı saatleri 2023! Adana’da bayram namazı saat kaçta kılınacak? İl il saatler...

Bu sene Ramazan Bayramı 21 Nisan'da idrak edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre Ramazan Bayramı'nın birinci günü 21 Nisan'a denk geliyor. İslam alemi için büyük öneme sahip olan Ramazan Bayramı namaz saatleri belli oldu. İşte, Adana'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? İl il saatler...