Polis lojmanında başından vurulmuştu! Yeşim Akbaş’ın son görüntüleri yürek dağladı

ELİNE MİKROFONU ALIP ŞARKI SÖYLÜYOR

Diğer görüntüde eline mikrofonu alan Yeşim Akbaş, Muazzez Ersoy'un 'Aşkın Kanunu' şarkısını seslendiriyor. Yeşim Akbaş, "Aşkın kanunun yazsam yeniden, kimi ümitleri yel alır gider. Kimi benim gibi sever gönülden, kimi senin gibi el olur gider' sözlerini söylerken görülüyor.