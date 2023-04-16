Polis lojmanında başından vurulmuştu! Yeşim Akbaş'ın son görüntüleri yürek dağladı
Manisa'nın Demirci ilçesindeki komiser yardımcısı D.Y.'nin (32) dairesinin bulunduğu polis lojmanında başından tabancayla vurulmuş olarak bulunan 26 yaşındaki Yeşim Akbaş'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 16.04.2023
14:51 Güncelleme Tarihi: 16.04.2023
14:51
Manisa'nın Demirci ilçesinde yer alan Emniyet Müdürlüğünün üst katındaki lojmanlarda önceki gün sabah saatlerinde silah sesi duyuldu. Bunun üzerine sesin geldiği daireye çıkan polis ekipleri ilçe emniyet müdürlüğünde görev yapan komiser yardımcısı D.Y.'nin (32) oturduğu lojmana girdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ekipler meslektaşlarının evinde güzellik salonu işleten 26 yaşındaki Yeşim Akbaş'ı kanlar içerisinde hareketsiz halde yerde yatarken buldu. Başından tabanca ile vurulmuş halde bulunan talihsiz kadın kaldırıldığı hastanede öldü. Olayın ardından dairede oturan komiser yardımcısı D.Y., jandarma tarafından gözaltına alındı.
GENÇ KADININ YENİ GÖRÜNTÜLERİNE ULAŞILDI
SABAH, Yeşim Akbaş'ın yeni görüntülerine ulaştı. Genç kadının Demirci'deki güzellik merkezinin açılış töreninde babası Mustafa Akbaş ile dans ederken ve şarkı söylerken çekilmiş video ve fotoğrafları ortaya çıktı. Emel Sayın'ın 'duydum ki unutmuşsun' şarkısı eşliğinde babası Mustafa Akbaş ile dans eden Yeşim Akbaş'ın görüntülerde oldukça mutlu olduğu görülüyor.
ELİNE MİKROFONU ALIP ŞARKI SÖYLÜYOR Diğer görüntüde eline mikrofonu alan Yeşim Akbaş, Muazzez Ersoy'un 'Aşkın Kanunu' şarkısını seslendiriyor. Yeşim Akbaş, "Aşkın kanunun yazsam yeniden, kimi ümitleri yel alır gider. Kimi benim gibi sever gönülden, kimi senin gibi el olur gider' sözlerini söylerken görülüyor.
MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLECEK İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisi tamamlandı. Otopsi raporunda Yeşim Akbaş'ın ölüm şeklinin ateşli silah yaralanmasına bağlı gerçekleştiği, cesetten alınan örneklerin laboratuvar tetkiki bitiminde ayrıntılı otopsi raporunun düzenleneceği belirtildi. Akbaş'ın cenazesi otopsinin ardından babası Mustafa Akbaş'a teslim edildi. Akbaş'ın cenazesi bugün (Pazar) memleketi Kütahya'nın Simav ilçesindeki Halilpaşa Camii'nde kılınacak namazın ardından Yenimahalle Mezarlığı'nda toprağa verilecek.