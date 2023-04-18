İzmir’de iş görüşmesine gitti ormanda bulundu! Sinem Çiçek’in sır ölümünde yeni görüntüler: Sokağın ortasında...

Olaydan önce son olarak gittiği tespit edilen Cem A.'nın evinin olduğu sokaktaki caminin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; Çiçek'in sokağın başından sonuna kadar telaşla koştuğu görüldü. Baba Serdar Çiçek, "İlk mahkememiz görüldü, ifadeler alındı. Tek tek dinlendi. Sanıklardan Cem A., kızımı saat 14.00 civarlarında aldığını söylüyor ama saat 16.00 sıralarında aldığı kamera kayıtlarında gözüküyor. Ayrıca akşam 19.00 sıralarında kızımın evinden ayrıldığını ifade ediyor. Ancak kamera kayıtlarında kızımın 19.00'da değil, 21.36'da Cem A.'nın evinin bulunduğu sokakta koşarak kaçtığı görülüyor. Diğer sanık Burak Kaya ise ifadesinde kızıma yardım amaçlı su ve yoğurt aldıktan sonra yaklaşık 10 kilometre ters yönde yürüdüğünü söylüyor. Bu bana saçma geliyor. İfadelerin çelişkili ve apaçık yalan olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.