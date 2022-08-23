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Haberler Galeri 19 yaşındaki Aslıhan Sinem Çiçek’in sır ölümü: Yolun ortasında dans ettiğini gördüm…

19 yaşındaki Aslıhan Sinem Çiçek’in sır ölümü: Yolun ortasında dans ettiğini gördüm…

19 yaşındaki Aslıhan Sinem Çiçek'in sır ölümüne ilişkin yeni ayrıntılara ulaşıldı. Olayla alakalı tutuklanan 28 yaşındaki motokurye Burak Kaya, "Yolda dans ettiğini gördüm insanlık namına bu kızın yanına gittim, araba çarpmasın diye yolun kenarına çektim. Kız bu esnada halüsinasyonlar görüyordu" şeklinde konuştu. Zanlı Kaya, ifadesinin akabinde tutuklandı. Genç kızın ailesi de Çiçek'in en son beyaz bir arabaya bindiğini söyledi. İşte gizemli olayın bütün ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 23.08.2022 11:05 Güncelleme Tarihi: 23.08.2022 11:29
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19 yaşındaki Aslıhan Sinem Çiçek’in sır ölümü: Yolun ortasında dans ettiğini gördüm…

Sır olay geçtiğimiz ay İzmir'de meydana geldi… 19 yaşındaki Aslıhan Sinem Çiçek, 26 Temmuzda Bornova'daki bir restoranda garson işi ile ilgili görüşme yapmak için evden ayrıldı. Fakat bir daha kendisinden haber alamadı. Ailesi durumu emniyet güçlerine bildirip, kayıp başvurusu yaptı. Yapılan çalışma sonucunda; Çiçek'in hastaneye kaldırıldığı ve böbreklerinin iflas ettiği tespit edildi.

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19 yaşındaki Aslıhan Sinem Çiçek’in sır ölümü: Yolun ortasında dans ettiğini gördüm…

DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Genç kız, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Hürriyet'in haberine göre; Çiçek (19), bir yandan kuaförlük eğitimi alıyor bir yandan da harçlığını çıkarıyordu.

İZMİR'DE GENÇ KIZIN SIR ÖLÜMÜ!

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19 yaşındaki Aslıhan Sinem Çiçek’in sır ölümü: Yolun ortasında dans ettiğini gördüm…

MOTORLU KİŞİYLE HELİN'İN EVİNE GİTTİ

Son zamanlarda motor tutkusu başlamıştı. Para biriktirmek için bir işte çalışmak istiyordu. O gün bir dönerciye iş başvurusu yaptı. Aynı gün internetten motorunu satan biriyle buluşmuş, iş başvurusuna da o motorlu kişiyle gitmişti. Başvurudan sonra da yine aynı kişiyle arkadaşı Helin'in evine gitti.

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19 yaşındaki Aslıhan Sinem Çiçek’in sır ölümü: Yolun ortasında dans ettiğini gördüm…

O ARABAYA BİNDİKTEN SONRA HABER ALINAMADI

Bir süre orada kaldı, sonra evden çıktı. Kendisini bekleyen beyaz bir arabaya binip uzaklaştı. Bir daha da kendisinden haber alınamadı. Saatler sonra koma halinde bir yol kenarında bulundu. 26 Temmuz gecesi de hayatını kaybetti.

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19 yaşındaki Aslıhan Sinem Çiçek’in sır ölümü: Yolun ortasında dans ettiğini gördüm…

"BİZE GELDİĞİNDE ELİ AYAĞI TİTRİYOR GİBİYDİ, ÇOK ASABİYDİ, YERİNDE DURAMIYORDU"

Helin Uludağ (18), Sinem'in en yakın arkadaşı. O gün en son görüştüğü kişi. Helin ifadesinde "Sinem o gün yanımızda 10 dakika kadar kaldı. Kesinlikle hap ya da alkol kullanmadık. Sinem bize geldiğinde eli ayağı titriyor gibiydi, çok asabiydi, yerinde duramıyordu. Bir anda 'Ben gidiyorum' diyerek kalktı ve de gitti, bir daha da onunla irtibat kuramadık. Sinem son zamanlarda 'şeker' denilen uyuşturucu hap kullandığını bana söylemişti. Sinem'in motor sevdası vardı" dedi.