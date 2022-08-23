23 Ağustos 2022, Salı
19 yaşındaki Aslıhan Sinem Çiçek’in sır ölümü: Yolun ortasında dans ettiğini gördüm…
19 yaşındaki Aslıhan Sinem Çiçek'in sır ölümüne ilişkin yeni ayrıntılara ulaşıldı. Olayla alakalı tutuklanan 28 yaşındaki motokurye Burak Kaya, "Yolda dans ettiğini gördüm insanlık namına bu kızın yanına gittim, araba çarpmasın diye yolun kenarına çektim. Kız bu esnada halüsinasyonlar görüyordu" şeklinde konuştu. Zanlı Kaya, ifadesinin akabinde tutuklandı. Genç kızın ailesi de Çiçek'in en son beyaz bir arabaya bindiğini söyledi. İşte gizemli olayın bütün ayrıntıları…
Giriş Tarihi: 23.08.2022 11:05 Güncelleme Tarihi: 23.08.2022 11:29
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