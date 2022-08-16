Aslıhan Sinem Çiçek'in şüpheli ölümü! Baygın halde sayıkladığı o isimler kim?

Aslıhan Sinem Çiçek, İzmir'de yol kenarında baygın halde bulunduktan sonra hayatını kaybetmişti. Aslıhan Sinem Çiçek'in şüpheli ölümünde ortaya çıkan detaylar Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü. Çiçek'in ölümü ile ilgili sayıkladığı isimler, "tecavüz etmeye kalktılar" detayı ve kalbinin iki kez durması gibi birçok farklı başlık öne çıktı. Diğer yandan baba Serdar Çiçek de çok önemli açıklamalarda bulundu. İşte Aslıhan Sinem Çiçek'in ölümüyle ilgili yeni gelişmeler...