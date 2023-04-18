Sosyal medyada video çekmek isterken evi yaktı
Son dakika haberi | İstanbul Zeytinburnu'nda bir çocuk sosyal medyada video çekmek isterken evi yaktı. Kapıyı açamayan mahalleli eve balkondan girerken, yaşanan can pazarı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Zeytinburnu'nda bir çocuk sosyal medyaya video çekmek isterken evi yaktı. Kapıyı açamayan mahalledekiler birinci kata tırmanarak balkon ve pencerelerden içeriye girmeye çalıştı. Babanın yaralandığı yangın sırasında yaşanan can pazarı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Yangın, dün sabah 10.00 sıralarında Zeytinburnu Seyitnizam Mahallesi'nde çıktı. İddialara göre, 13 yaşındaki down sendromlu çocuk sosyal medyaya video çekmek istediği sırada elinde çakmakla koltuğu yaktı.
Alevlerin bir anda yükselmesiyle anne çığlık çığlığa yardım istedi. Çevredeki esnaf ve komşular yardıma koştu. Ancak kapı açılamayınca birinci katın pencere ve balkonuna ulaşılmaya çalışıldı. Kimi merdiven uzattı kimi ise pencere korkuluklarına basarak birinci kata tırmandı.
Yardıma koşanlar camlar kırılarak içeridekiler kurtarılmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, sağlık ekipleri babayı ambulansla hastaneye kaldırdı. Anne ve çocukların sağlık durumu iyiyken babanın yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi.
Aileyi kurtarmaya giren esnaf Bayram Özdemir, "Kadın çığlıklarıyla yangın çıktığını fark ettik. Buradaki bir komşumuz eve tırmanarak mutfaktan içeri girdi. Biz de dairenin kapısını açarak girişteki yangını söndürerek oradaki çocuğu çıkarttık. Engelli çocuk video çekerken ateş yakıyor ve yangın çıkıyor. Çocuklarla annenin durumu iyi fakat baba yoğun bakımda" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emeklilik için yeni detay açıklandı! Formül geldi, 3600-4500 gün primle kısmi emeklilik! Yaş şartı esneyebilir! 1999-2000 sonrası...
- Bir avuç insan dışında kimse bilmiyor! Zümrüt kadar kıymetli! (+/-) A, B, AB, 0 kan grubuna +1 ek! Öğrenince hayret edeceksiniz!
- Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı? Adalet Bakanlığı personel alım başvuru tarihleri belli mi?
- EYT kapsamında küme genişledi! Sigorta girişi 1999-2000-2001 olanlar dikkat! Eksik prime ilaç olacak! Borçlanma, ihya ve isteğe bağlı ödeme...
- AKKA'yı düşmana zindan eden 90 yaşındaki Osmanlı paşası! Napolyon'u zaferleriyle sinirden deliye döndürdü! "Eğer Türkler beni durdurmasaydı…"
- 900 üründe fiyatlar değişmeyecek! Bayram alışverişi yapacaklar dikkat! Gıda ve temizlik ürünleri... 1 ay kampanya...
- Öğretmen mülakat sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? MEB Öğretmen mülakat sonuçları belli oldu mu?
- 2023 BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM 1.2.3.4. sınıf sonuç ekranı açıldı mı? Bireysel değerlendirme sınavına hak kazananlar...
- TOKİ para iadesi nasıl, nereden alınır? 500 TL başvuru ücreti kaç gün sonra yatar? Ziraat Bankası, Halkbank...
- Torba yasada Bağkur tescil affı olacak mı, açıklama geldi mi? EYT’de 5.000 prim, 3600 kısmi emeklilik ve staj sigortası torba yasaya girecek mi?
- Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuç sorgula! 18 Nisan e- Devlet sözleşmeli öğretmenlik il il mülakat listesi! ilkatama.meb.gov.tr...
- 15.6 milyon emekliye bayram şekeri olacak! Yatmaya başladı, zamlı olarak ödeniyor! Bağ-Kur, Emekli Sandığı, SSK... 18 -19 Nisan tarihlerinde...