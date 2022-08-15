İzmir’de genç kızın sır ölümü! İş görüşmesine gitti ormanda yaralı halde bulundu

26 Temmuz'da iddiaya göre, evden iş görüşmesinde bulunmak için ayrılan Aslıhan Sinem Çiçek, iş görüşmesi sonrasında kız arkadaşlarının yanına uğradı. Burada bir süre kalan Çiçek, saat 16.00'da gelen kapalı kasa hafif ticari bir araca binerek bölgeden uzaklaştı. Akşam kızlarının eve gelmemesi üzerine ailesi genç kızı aradı. İlk önce telefon çalarken daha sonra ise telefon tamamen kapandı. Aile, polis merkezine giderek yardım istedi.