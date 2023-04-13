Kuzey Marmara Otoyolu Cebeci Tüneli'nde kamu görevlilerini taşıyan araç kaza yaptı
Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir istikameti Cebeci Tüneli'nde kamu görevlilerini taşıdığı iddia edilen servis aracı kazaya karıştı. Kazada ilk bilgilere göre 5 kişi yaralandı.
Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir istikameti Cebeci Tüneli'nde kamu görevlilerini taşıdığı iddia edilen servis aracı kazaya karıştı.
Kaza nedeniyle tünelde trafik akışı tek şeritten sağlanırken olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada ilk bilgilere göre 5 kişi yaralandı.
Tünelde trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
Ekiplerin müdahalesi devam ediyor.
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