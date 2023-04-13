13 Nisan 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Kuzey Marmara Otoyolu Cebeci Tüneli'nde kamu görevlilerini taşıyan araç kaza yaptı

Kuzey Marmara Otoyolu Cebeci Tüneli'nde kamu görevlilerini taşıyan araç kaza yaptı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.04.2023 Güncelleme Tarihi: 13.04.2023
ABONE OL
Kuzey Marmara Otoyolu Cebeci Tüneli’nde kamu görevlilerini taşıyan araç kaza yaptı

Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir istikameti Cebeci Tüneli'nde kamu görevlilerini taşıdığı iddia edilen servis aracı kazaya karıştı. Kazada ilk bilgilere göre 5 kişi yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir istikameti Cebeci Tüneli'nde kamu görevlilerini taşıdığı iddia edilen servis aracı kazaya karıştı.

Kaza nedeniyle tünelde trafik akışı tek şeritten sağlanırken olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada ilk bilgilere göre 5 kişi yaralandı.

Tünelde trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

Ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Kamu görevlilerini taşıyan araç kaza yaptı KAMU GÖREVLİLERİNİ TAŞIYAN ARAÇ KAZA YAPTI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA