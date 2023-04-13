Son dakika | Togg'a özel kredi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan flaş açıklama: Bankalarımız çalışıyor
Togg’a özel kredi verilip verilmeyeceğiyle ilgili merak edilen soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Kamu bankalarımız bunun için çalışıyor” ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ziyaret ettiği Ankara'nın Sincan ilçesine yerli ve milli otomobil Togg'u kullanarak gitti.
Togg'u kullanarak Sincan'daki AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezine ulaşan Oktay, burada otomobilden inerek gazetecilere açıklama yaptı.
Togg'un sürüş keyfini harika bulduğunu belirten Oktay, "Devrim otomobillerini önlediler ama biz devrin otomobiliyle geldik." dedi.
Oktay, Togg'un aslında bir akıllı cihaz olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:
"Muhteşem bir sürüş konforu, otomasyon ve bilişim sistemleri, elektronik sistemleri bünyesinde barındıran bir ekosistem, aslında bir akıllı cihaz bu. Biliyorsunuz yeni versiyonları geliştikçe bunu her kim alıyorsa aynen telefonlarınızda nasıl yeni versiyona, yeni imkanlara kavuşuyorsunuz bununla da aynı imkanlara kavuşuyor olacaksınız. Türkiye'nin otomobili, Türkiye Yüzyılı'nın dolayısıyla güzel müjdelerinden birisi. Yeni yüzyıla hamdolsun Togg'umuz ile TCG-Anadolu'muzla, uçak gemimizle ve Kızılelma'mızla ve diğer 5. nesil uçaklarımızla, teknoloji harikası birçok eserimizle giriyoruz. Togg da bunlardan birisi. Gerçekten harika. İçerideki özellikle oturma alanı kendi segmentine göre değerlendirdiğinizde muhteşem. Neredeyse lüks sınıfla kıyaslayabileceğimiz bir rahatlık ve konforu görüyorsunuz. Bu da bize gurur veriyor."
Togg'a yurt içinden de yurt dışından da yoğun talep ve ilgi olduğunu aktaran Oktay, bu ilgiye karşılık vermek amacıyla kredi konusunda kamu bankaları ile çalışmaların yürütüldüğünü bildirdi.
Oktay, Togg'a yönelik talebi karşılamak ve üretim kapasitesini artırmak için faaliyetler sürdürüldüğünü kaydederek, "Kısmet olursa ilk hedefimiz 1 milyon Togg'u şöyle bir yollara sürmek olacak. Yeni yatırım ile inşa ile ilgili çalışmalar da daha şimdiden başlamış durumda." diye konuştu.
Gemlik'teki tesislere yakın bölgede Togg'un bataryası ile ilgili ortaklıklar kurulduğunu dile getiren Oktay, "İnşallah yine kısa sürede onun da üretim tesisi, Ar-Ge merkezleri ve de o teknolojiye hakim olacağımız altyapı da şu anda çok yoğun şekilde çalışıyor." dedi.
Oktay, daha sonra AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'ne ziyarette bulundu, vatandaşlarla sohbet etti.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KAMU BANKALARINA "TOGG'A ÖZEL KREDİ" ÇAĞRISI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CNN TÜRK-Kanal D ortak yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Yayın sırasında yerli otomobil Togg için kamu bankalarına çağrıda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kamu bankalarımız niye var? Elbette Togg ile kampanya yapma noktasında kamu bankaları için bu iyi bir fırsat olacaktır. Buradan kendilerine çağrıda bulunuyorum, gerekirse tabii kendileriyle de bir ortak toplantı yapıp böyle bir zemini oluşturmaları hususunda inşallah bu adımı atmayı ben de düşünüyorum. Nasıl konutta böyle bir imkan hazırladıysalar, otomobilde de özellikle Togg'a yönelik böyle bir adım atılabilir.
Öncelikle kamu bankalarımız niye var? Elbette Togg ile kampanya yapma noktasında kamu bankaları için bu iyi bir fırsat olacaktır. Buradan kendilerine çağrıda bulunuyorum, gerekirse tabii kendileriyle de bir ortak toplantı yapıp böyle bir zemini oluşturmaları hususunda inşallah bu adımı atmayı ben de düşünüyorum. Nasıl konutta böyle bir imkan hazırladıysalar, otomobilde de özellikle Togg'a yönelik böyle bir adım atılabilir. Tabii şu anda benim bütün endişem Togg'un araç yetiştirme noktasındaki durumu ne olur? Talep çok fazla. Ama bütün bunlara rağmen, şu anda Togg'un tüm yönetimiyle başta Sanayi ve Teknoloji Bakanım olmak üzere kendileriyle görüşmeleri yapıp, ondan sonra kamu bankalarımızı süratle bir araya getirip, çünkü önümüzdeki 7 yılda bir milyon Togg inşallah yollarda olacak.
Bu ne demektir? Yani yollarda inşallah Togg'u görmek bize ayrı bir zevk verecek. Tabii bunları bir de tekamül ettirmek, yani şu anda tabii bu akıllı araç. Bunun yanında güçlü bir motora da sahip.
Kendileriyle doğrusu şunu da konuşmak istiyorum, o da şu, acaba Togg'un zırhlısını da yapabilir misiniz? Makam araçları için olabilir, iş adamları için olabilir. Yani bu bir taleptir. Mesela BMW'nin ilk zamanlar böyle bir durumu yoktu ama daha sonra BMW bu zırhlıyı da yaptı. Zırhlıda en iyileri olan şu anda Mercedes. O da sürekli olarak onu geliştirmenin, tekamül ettirmenin gayreti içerisinde. Bakıyorsunuz mesela Maybach önce farklı çıktı, daha sonra Maybach bu zırhlı da bile yeni yeni geliştirmelerle yeni yeni adımlar attı. Şimdi Togg için de buna benzer bazı adımların atılmaması mümkün değil.
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