Son dakika | Togg’a özel kredi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan flaş açıklama: Bankalarımız çalışıyor

Togg'a yurt içinden de yurt dışından da yoğun talep ve ilgi olduğunu aktaran Oktay, bu ilgiye karşılık vermek amacıyla kredi konusunda kamu bankaları ile çalışmaların yürütüldüğünü bildirdi.

Oktay, Togg'a yönelik talebi karşılamak ve üretim kapasitesini artırmak için faaliyetler sürdürüldüğünü kaydederek, "Kısmet olursa ilk hedefimiz 1 milyon Togg'u şöyle bir yollara sürmek olacak. Yeni yatırım ile inşa ile ilgili çalışmalar da daha şimdiden başlamış durumda." diye konuştu.

Gemlik'teki tesislere yakın bölgede Togg'un bataryası ile ilgili ortaklıklar kurulduğunu dile getiren Oktay, "İnşallah yine kısa sürede onun da üretim tesisi, Ar-Ge merkezleri ve de o teknolojiye hakim olacağımız altyapı da şu anda çok yoğun şekilde çalışıyor." dedi.

Oktay, daha sonra AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'ne ziyarette bulundu, vatandaşlarla sohbet etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KAMU BANKALARINA "TOGG'A ÖZEL KREDİ" ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CNN TÜRK-Kanal D ortak yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Yayın sırasında yerli otomobil Togg için kamu bankalarına çağrıda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kamu bankalarımız niye var? Elbette Togg ile kampanya yapma noktasında kamu bankaları için bu iyi bir fırsat olacaktır. Buradan kendilerine çağrıda bulunuyorum, gerekirse tabii kendileriyle de bir ortak toplantı yapıp böyle bir zemini oluşturmaları hususunda inşallah bu adımı atmayı ben de düşünüyorum. Nasıl konutta böyle bir imkan hazırladıysalar, otomobilde de özellikle Togg'a yönelik böyle bir adım atılabilir.