İstanbul’un tarihi simgesinin son hali! Kız Kulesi havadan görüntülendi
İstanbul'un tarihi simgelerinden biri olan Kız Kulesi'nin büyük bir depremde bütünüyle zarar göreceği anlaşılmış ve 2021 yılında restorasyon çalışmasına başlanmıştı. Muhalefetin “yıkıldı” şeklinde algı operasyonlarına malzeme yapmaya çalıştığı Kız Kulesi’nin son hali havadan görüntülendi. Mayıs ayının ilk haftasında açılması planlanan Kız Kulesi, etrafında bulunan iskelenin kalkmasıyla tamamen ortaya çıktı.
İstanbul'un 2 bin 500 yıllık tarihe sahip simgelerinden Kız Kulesi'nin restorasyonunda sona yaklaşıldı. Bir süredir restorasyon çalışmaları devam eden Kız Kulesi'nin çevresinde bulunan iskeleler kaldırıldı.
İskelelerin kaldırılmasıyla Kız Kulesi'nin son hali daha net göründü.
Bazı vatandaşlar tarihi yapının fotoğraflarını çekti. Restorasyon çalışmalarının devam ettiği Kız Kulesi'nin Mayıs ayının ilk haftasında açılması planlanıyor.
Restorasyon çalışmalarında son aşamaya gelinen Kız Kulesi'nin son hali havadan görüntülendi.
DEPREM İÇİN GÜÇLENDİRİLİYOR
Restorasyonla ilgili bilgilendirmede, "Tarihi yığma duvarlardaki güçlendirme çalışmaları tamamlanmıştır. İmalatları tamamlanan kale duvarlarında iskele sökümleri gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Diğer mahallerde de iskele sökümlerine devam edilecektir. Kız kulesinin bekası açısından kule ve kale restorasyon çalışmalarına ilave olarak ada çevresinde ortaya çıkan zemin zafiyetlerine yönelik tahkim çalışmaları başlamış ve zemin güçlendirme çalışmaları devam etmektedir. Ada sınırları hizasında ortalama 24 metre derinlikteki ana kayaca ankre çelik-betonarme bütünleşik kazık imalatı yapılmaktadır. Böylece yapının etrafı olası sarsıntılara, zemin kaymalarına ve diğer oluşabilecek tehlikelere karşı güçlendirilmektedir. Ada bünyesinde gerçekleşen tahkim güçlendirme ve kule-kale mahallerindeki diğer imalatlar koordineli olarak devam edilmektedir" denilmişti.
"KIZ KULESİ'NİN RESTORASYONU MAYIS AYI BAŞINDA BİTECEK"
Bakan Mehmet Nuri Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığınca Kız Kulesi'nde geçen yıl başlatılan restorasyona ilişkin şunları söyledi:
"Kulenin alt yapısıyla ilgili ekstra önlemler almamız gerekiyordu. Kız Kulesi'nin restorasyonu mayıs ayı başında bitecek. Restorasyonun danışma kurulunda Prof. Dr. Feridun Çılı, Prof. Dr. Zeynep Ahunbay ve Mimar Han Tümertekin yer alıyor. II. Mahmud döneminde yapılan, ahşap gibi görünse de aslında betonarme yapı bu. O dönemin mimarı, kullandığı malzemeye göre hesap ediyor. Statiğini hesaplarken üstündeki ağırlığa göre hesaplıyor. Ahşapla betonun ağırlığı aynı değil zaten. Burası Boğazın en yoğun akıntısı olan adası. Bu akıntı yüzlerce yıl içerisinde tepeyi yavaş yavaş yemeye başlıyor. Aslında altında göremediğimiz yıpranma var. Bugüne kadar ne yapılmışsa, 'mış gibi' yapılmış."
Restorasyon çalışmalarının şeffaf bir şekilde yürütüldüğüne vurgu yapan Ersoy, restorasyon çalışmaları, raporlar ve kulenin tarihçesine ilişkin bilgilerin, belgelerle birlikte "www.kizkulesi.com" adresinden incelenebileceğini aktardı.
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