İstanbul’un tarihi simgesinin son hali! Kız Kulesi havadan görüntülendi

"KIZ KULESİ'NİN RESTORASYONU MAYIS AYI BAŞINDA BİTECEK"

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığınca Kız Kulesi'nde geçen yıl başlatılan restorasyona ilişkin şunları söyledi:

"Kulenin alt yapısıyla ilgili ekstra önlemler almamız gerekiyordu. Kız Kulesi'nin restorasyonu mayıs ayı başında bitecek. Restorasyonun danışma kurulunda Prof. Dr. Feridun Çılı, Prof. Dr. Zeynep Ahunbay ve Mimar Han Tümertekin yer alıyor. II. Mahmud döneminde yapılan, ahşap gibi görünse de aslında betonarme yapı bu. O dönemin mimarı, kullandığı malzemeye göre hesap ediyor. Statiğini hesaplarken üstündeki ağırlığa göre hesaplıyor. Ahşapla betonun ağırlığı aynı değil zaten. Burası Boğazın en yoğun akıntısı olan adası. Bu akıntı yüzlerce yıl içerisinde tepeyi yavaş yavaş yemeye başlıyor. Aslında altında göremediğimiz yıpranma var. Bugüne kadar ne yapılmışsa, 'mış gibi' yapılmış."